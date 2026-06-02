◇ア・リーグ ホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日 ミネアポリス）

ホワイトソックスの先発投手、デビッド・サンドリン投手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に先発登板し、1―1の4回無死一、三塁の投ゴロで「併殺を狙わない」謎プレーから満塁弾を浴びた。その後5回途中で降板した。チームは現在、6回を終えて4―9の劣勢となっている。

6番・マーティンが6球目を平凡な投ゴロ。三塁走者は動かず、一塁走者と打者で併殺を狙う格好の機会となった。ところが右腕はなぜか、キャッチするとゆう然と一旦落ち着く態度。そして一塁に送球しようとした。だが、その瞬間に併殺が取れることに気づいたのか慌てて二塁送球して、一塁走者をアウトにするだけのプレーとなってしまった。

その「ゆっくり」動いた緩慢プレーに地元実況も「なぜダブルプレーを狙わないんだ？」と疑問の声。すると、その後満塁とされグレーに満弾を被弾してしまった。

地元実況が何度も「あそこでダブルプレーを取れないのが痛かった」と嘆いた謎プレー。その後の大量失点につながる後味の悪さが残った。