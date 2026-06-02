２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円６７銭前後と前日の午後５時時点に比べ２１銭程度のドル高・円安で推移している。



１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６６銭前後と前週末に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランとの戦闘終結交渉が停滞するとの見方から、米原油先物相場が上昇し、インレフ懸念を伴って米長期金利が上昇した。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した５月の米製造業景況感指数が３年ぶりの高水準となったことも相まって、ドル買いを誘う格好となった。



この日の東京市場のドル円相場は方向感が乏しく、午前９時５０分過ぎに１５９円７２銭前後まで上昇した。イラン情勢を見極めたいとのムードが広がるなか、新規の売買材料が乏しく、日本政府・日銀による為替介入のシナリオが意識されドル円の上値を圧迫した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２６ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円７２銭前後と同１７銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS