「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、太陽誘電<6976.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２日の東京市場で、太陽誘電は４営業日ぶりに反落。ＡＩデータセンターの拡大に伴って積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要が増大するとの見方から前日には上場来高値となる１万７０７５円をつけたが、足もとでの急ピッチな上昇に対する警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は５月８日に開催した決算説明会で、２７年３月期のＭＬＣＣは１０％程度の能力増強を計画していることを明らかにした。稼働率は２６年３月期第４四半期が８５％弱で、足もとでは受注の強さにより９０％程度に上昇しており、今期の第２四半期以降は９５％前後になる見通しだという。



出所：MINKABU PRESS