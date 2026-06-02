ｕｎｅｒｒｙ<5034.T>が４日続落している。この日、ソニーマーケティング（東京都港区）のエッジＡＩソリューションと連携し、サイネージを中心とした「店頭メディアの計測ソリューション」の提供を開始すると発表したが、市場の反応は限定的のようだ。



同ソリューションは、ウネリーの人流データと、ソニーマーケティングの「ＡＩ解析ソリューション ｗｉｔｈ ＡＩＴＲＩＯＳ」が計測するデータを掛け合わせることで、店外及び店頭・店内の顧客行動を分析し、リテールメディアのリーチと効果を明らかにするソリューション。「ＡＩＴＲＩＯＳ」に対応するエッジＡＩデバイス（ＡＩカメラ）を店舗に設置し、画像データを保存・送信せずにエッジ処理したメタデータのみを活用することで、来店人数・来店客属性に加え、店頭メディアの視認者数・視認率・視認時間などを計測。ウネリーの人流データと連携し、来店前後の顧客行動を分析。店頭メディアの効果計測にとどまらず、ＰＯＳデータを組み合わせた購買率分析やＡＩによる予測分析・最適な販促施策につなげ、リテールメディアの価値を最大化する。



出所：MINKABU PRESS