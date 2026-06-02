【ライブレポート】NEXZがみんなの青春を応援！初のアリーナツアー東京公演2daysが大盛況

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NEXZが5月から6月にかけて開催している初アリーナツアー『NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”』の東京公演が、国立代々木競技場第一体育館で開催。

2日間で2万人を動員し、会場は大きな盛り上がりを見せた。

■みんなの“青春”をNEXZらしく応援し、2万人が歓喜

本公演のテーマ “ヤンチャな青春応援団” にちなんだドラマ仕立てのオープニング映像が流れると会場は一気にヒートアップ。しかもオープニング映像が終わると、まさかの客席後方コントロールブースからのサプライズ登場でいきなり度肝を抜いた。

初のアリーナツアーということで、より一層の進化を表現するべく今回は生バンドを入れたパフォーマンスに初挑戦。ダンサーを従えての「Legacy」で壮大に開幕し、リリースを控えるJapan 3rd EP『Hellmate』ロゴの世界観さながらロック＆ダークなアレンジの楽曲群で畳み掛ける。

なかでも「One Bite」は、冒頭SO GEONによるストーリー仕立てのダンスパフォーマンスが繰り広げられ、観客も大興奮。楽曲のライブアレンジも含め、全く違った味わいの仕上がりとなっていた。

その後もダンサーのリフトアップ、ステージ上全員での行進、広いフォーメーションで魅せる群舞等、全てがアリーナクラスのスケールで展開されていく。

新曲「Hands up, Yo!」のパフォーマンスも圧巻だった。観ている誰もがついつい “Hands up” “Clap” したくなる新たなライブアンセムとして準備された本楽曲で、会場の一体感がどんどん高まっていく。「Simmer (Japanese Ver.) 」で、会場のボルテージは沸騰寸前から最高潮へ。

一方映像を挟んでクールダウンした後、今度は「HYPEMAN」をきっかけに、底抜けに明るいポップなパートへと一転。観客にポジティブなエネルギーを届けていく。

続く「Keep on Moving」ではサインボールを投げながら、Stray KidsのHAN（3RACHA）が作詞を手掛けた「Run With Me」ではオーディエンスと共に合唱しながら、ファンとのコミュニケーションを楽しんだ。

MCを挟み、聴こえて来たのは新曲「Can’t hide」だ。初の失恋ソングとして用意された本楽曲は、柔らかなムードの中じわじわとほろ苦い恋の余韻が心に滲み、会場の涙を誘う。

2025年の全国ツアーで感動のラストを飾った「One Day」では、生バンドの演奏でよりリッチになったパフォーマンスを通して、またファンとのあらたな思い出を作った。

「Slo-mo」で温かくエモーショナルな雰囲気に会場を包み込んだ後、バンド･パフォーマンスを通してシーンを切り替えていく。

そして、いよいよJapan 3rd EPタイトル曲「Hellmate」のパフォーマンス。力強いピアノコードと808ベース、オールドスクールHIP HOPを想起させるグルーヴとDJスクラッチが映える本楽曲。多彩なダンスと歌唱のハマりや “Don’t stop” “Run run” のキメ感等、音ハメの気持ち良さが際立つ本作のパフォーマンスには、まさにNEXZが体現する「世の中の基準や考えに縛られず、少し反抗的に見えたとしても自分たちだけのルールと信念を信じて進み続ける」という自由でエネルギッシュな唯一無二の彼等らしい魅力が濃縮されていた。

その後グローバルデビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」や「O-RLY? (Japanese Ver.)」、目下韓国リリースで話題沸騰の「Mmchk (Japanese Ver.)」も初披露し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

本編最後は、センターステージが光の演出でバトルリングと化し、重厚感たっぷりの生バンドサウンドで「Beat-Boxer」を届けた。

“パフォーマンスの名店”と呼ばれる、他の追従を許さない圧倒的パフォーマンスで締め括り、アンコール含め計28曲を披露し駆け抜け、幕を下ろした。

なお、『NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”』は、6月12・13日に大阪城ホール公演2daysを控えている。

8月16日には世界最大規模のK-POPフェスティバル『KCON LA 2026』、9月11日にはブラジルで開催される世界最大級の音楽フェス『Rock in Rio 2026』への出演も決定。さらに、9月はラテンアメリカで立ち上がったStray Kidsが全公演ヘッドライナーを務める新しい音楽フェスティバル『STRAYCITY』に出演、Stray Kidsとともにコロンビア・アルゼンチン・メキシコを巡る。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLEMmchk (Japanese Ver.)」

2026.06.17 ON SALE

DIGITAL EPE『Hellmate』

2026.06.24 ON SALE

EP『Hellmate』

https://nexz.lnk.to/BkVO2v

■関連リンク

EPリリース特設サイト

https://nexz-official.com/s/n180/page/hellmate?ima=1153

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com