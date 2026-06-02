MYERA、初のファンクラブイベント開催 新曲も初披露「もっともっと私たちの音楽や想いを届けたい」
5人組ガールズグループMYERA（マイラ）が、5月31日、東京・豊洲PITにてファンクラブイベント『MYERA Official Fanclub Event “Mission STYERA”#01』を開催した。同公演は、MYERA初となるファンクラブ限定イベント。公演はトークセクションとライブセクションに分かれ、ファンと特別な時間を過ごした。
【動画】新曲「Data Baby」が使用されたMYERA×FILAコラボレーション動画
オープニングを飾ったのは、デビュー曲「Lie ライ Lie ライ」。キャッチ―な曲調と、デビュー時からさらにパワーアップしたパフォーマンスで“STYERA（ファンの呼称）”を魅了し、メンバーそれぞれの自己紹介を経て、Yuiが「『Mission STYERA #01』というタイトルには、”MYERAとSTYERAのみなさんで、一緒にひとつのミッションに挑戦したい”という想いを込めました」と、今回のコンセプトを明かした。
イベント前半となるトークセクションは、タイトル「Mission STYERA」にちなんで、MYERAとSTYERAでいくつかのミッションをクリアする、というコンセプトで進行。ファンから寄せられた質問に答える「STYERA to MYERA」のコーナーでは、普段知ることのできないMYERAの素顔が垣間見え、メンバー間でポジションを入れ替えてダンスをする「Sync MYERA」のコーナーでは、慣れないポジションに苦戦しつつ笑顔で踊り切ったメンバーに「頑張れー！」「できてた！」とSTYERAから温かい声援が送られた。また、メンバー全員で一つの答えを合わせる以心伝心チャレンジ「Connect MYERA」では、「MYERA一番の思い出は？」「初めてメンバー全員が会った場所は？」などの質問に対し、答えがバラバラになる一幕もあり、ファンクラブイベントらしいアットホームな空気が流れた。
後半のライブセクションは、「みなさんの声で、豊洲PIT揺らせますか!?」という力強い煽りとともに幕を開けた。「Upboomboom」「TORNADO」は、オリジナルバージョンに新アレンジが加えられ、より新鮮な印象な届けられ、ダンスブレイクでは会場から大きな歓声が上がった。続く「Data Baby」では、硬質なハウスビートに乗せた一糸乱れぬパフォーマンスで、MYERAの魅力を存分に見せつけた。
コールアンドレスポンスを挟み、Riria、Koto＆Yui、Himenaの3組に分かれて、普段のステージでは聴くことのできないカバー楽曲を披露。意外な楽曲チョイスに、会場からは興奮の声が上がった。パフォーマンスを終え、再び壇上にメンバーが揃うと、お互いのステージを称え合うトークを展開。そこから「『STYERAとの時間が一秒でも長く続きますように』という想いを込めて歌います」という言葉とともに、これまでライブでのみ披露してきた「Hush」「Still here」（Aguri＆Riria）のバラード２曲を歌い上げた。先ほどまでのパワフルなパフォーマンスとは打って変わった繊細な歌声と豊かな表現力に、会場は一気に引き込まれた。
「みなさんが、MYERAのことが好きだなって気持ちだけ持ち帰っていただけたら、Mission STYERAは大成功だと思います！」「MYERAが好きって気持ちの分だけ、叫べーーー！」という熱い煽りから始まった「Be Naked」では、メンバーのパフォーマンスに応えるように、客席からコールが巻き起こった。続く「Crushproof!」では、スタンドマイクを使った印象的な振り付けとともに、それぞれの個性をエネルギッシュに爆発させ、会場の熱気が冷めやらぬ中メンバーはステージをあとにした。
STYERAの声を受けたアンコールでは、未公開の新曲を初披露。そしてラストは、「この世界中に、STYERAに、もっともっと私たちの音楽や想いを届けたいです」「MYERAの応援を、これからもよろしくお願いします！」というメッセージで締めくくり、公演は幕を閉じた。
トークでファンとの絆を深め、ライブでは新たなアレンジの既存曲、普段は見られないカバー曲、そして今後の期待を高める新曲を惜しみなく披露したMYERA。今後も『LuckyFes’26』『JOIN ALIVE 2026』など夏フェスへの出演も決定している。
【動画】新曲「Data Baby」が使用されたMYERA×FILAコラボレーション動画
オープニングを飾ったのは、デビュー曲「Lie ライ Lie ライ」。キャッチ―な曲調と、デビュー時からさらにパワーアップしたパフォーマンスで“STYERA（ファンの呼称）”を魅了し、メンバーそれぞれの自己紹介を経て、Yuiが「『Mission STYERA #01』というタイトルには、”MYERAとSTYERAのみなさんで、一緒にひとつのミッションに挑戦したい”という想いを込めました」と、今回のコンセプトを明かした。
後半のライブセクションは、「みなさんの声で、豊洲PIT揺らせますか!?」という力強い煽りとともに幕を開けた。「Upboomboom」「TORNADO」は、オリジナルバージョンに新アレンジが加えられ、より新鮮な印象な届けられ、ダンスブレイクでは会場から大きな歓声が上がった。続く「Data Baby」では、硬質なハウスビートに乗せた一糸乱れぬパフォーマンスで、MYERAの魅力を存分に見せつけた。
コールアンドレスポンスを挟み、Riria、Koto＆Yui、Himenaの3組に分かれて、普段のステージでは聴くことのできないカバー楽曲を披露。意外な楽曲チョイスに、会場からは興奮の声が上がった。パフォーマンスを終え、再び壇上にメンバーが揃うと、お互いのステージを称え合うトークを展開。そこから「『STYERAとの時間が一秒でも長く続きますように』という想いを込めて歌います」という言葉とともに、これまでライブでのみ披露してきた「Hush」「Still here」（Aguri＆Riria）のバラード２曲を歌い上げた。先ほどまでのパワフルなパフォーマンスとは打って変わった繊細な歌声と豊かな表現力に、会場は一気に引き込まれた。
「みなさんが、MYERAのことが好きだなって気持ちだけ持ち帰っていただけたら、Mission STYERAは大成功だと思います！」「MYERAが好きって気持ちの分だけ、叫べーーー！」という熱い煽りから始まった「Be Naked」では、メンバーのパフォーマンスに応えるように、客席からコールが巻き起こった。続く「Crushproof!」では、スタンドマイクを使った印象的な振り付けとともに、それぞれの個性をエネルギッシュに爆発させ、会場の熱気が冷めやらぬ中メンバーはステージをあとにした。
STYERAの声を受けたアンコールでは、未公開の新曲を初披露。そしてラストは、「この世界中に、STYERAに、もっともっと私たちの音楽や想いを届けたいです」「MYERAの応援を、これからもよろしくお願いします！」というメッセージで締めくくり、公演は幕を閉じた。
トークでファンとの絆を深め、ライブでは新たなアレンジの既存曲、普段は見られないカバー曲、そして今後の期待を高める新曲を惜しみなく披露したMYERA。今後も『LuckyFes’26』『JOIN ALIVE 2026』など夏フェスへの出演も決定している。