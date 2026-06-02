「パニック起きたら私たちも死ぬ」水没洞窟の救出作戦に日本人ダイバーも参加　激しい雨の寸前に住民5人救出　ラオス

ラオス中部で5月30日、水没した洞窟に閉じ込められた住民の救助活動が行われた。日本人ダイバーも参加し、7人のうち5人を救出したが、直後に激しい雨が降るなど命がけの救助活動となった。

狭い水没洞窟で救助隊にも命の危険

5月30日、カメラが捉えたのは、涙を流しながら抱き合って喜ぶ人々。

ラオス中部で、水没した洞窟の中に閉じ込められていた住民7人のうち、5人が救出された。

活動には日本人ダイバーも参加。その緊迫した状況を救助活動に参加した伊佐治佳孝さんは、こう話す。

救助活動に参加した伊佐治佳孝さん：

（救出が）数時間後では間に合わなかった可能性もある。結果的には、ギリギリのタイミングで間に合ったんじゃないかなと思います。

洞窟の内部は、狭い場所で約50cmの高さしかなく、もし水中で身動きが取れなくなった場合、ダイバーも命の危険にさらされる。

救助活動に参加した伊佐治佳孝さん：

彼ら（遭難者）が狭いところで仮にパニックを起こして、そこで詰まったら、私たちも一緒に死ぬことになる。

7人中5人の救出成功も雨強まる

1人目はなんとか潜水で救出したものの、洞窟の排水を行わないと危険だと判断。

現地の人の協力も得て急ピッチで排水を進め、残る4人も無事救出。その時の様子を伊佐治さんは次のように話す。

救助活動に参加した伊佐治佳孝さん：

（救助隊は）みんな抱き合って喜んでいるような感じでしたね。

しかし、救出の直後に激しい雨が降った。国際救助チームは、残る2人の捜索を続けている。

（「イット！」6月1日放送より）