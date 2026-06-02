【FlexStrike ワイヤレスファイトスティック】 8月6日 発売予定 6月12日 予約開始予定 価格：34,980円 【27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き】 8月27日 発売予定 6月5日 予約開始予定 価格：49,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5/PC用の周辺機器に関する情報を公開した。アーケードコントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は8月6日に発売を予定し、価格は34,980円。「27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」は8月27日に発売を予定し、価格は49,980円。

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は、SIEが手掛ける純正のアーケードコントローラー。レバーが付いたアケコンになっており、カラーは白と黒をベースにしており、PS5本体とマッチするカラーリングになっている。8月7日に発売予定の対戦格闘「MARVEL Tokon: Fighting Souls」と合わせて使えるよう展開される形で、PS5とPCに対応する。また、持ち運び用のスリングキャリーケースが付属する。

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」

これに合わせてQHD（2560×1440）IPSディスプレイを搭載のモニター「27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」の発売日もアナウンスされた。正面から見て中央下に充電フックを備えており、DualSenseを充電しながら美しくディスプレイできる製品になっている。PS5およびPS5 Proでは最大120Hz、対応するPCおよびMacでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、いずれもVRRをサポートする。

予約受付は「27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」が6月5日、「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」が6月12日に開始される予定だが、発売順は「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」が先となる。

また、「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」は2026年後半に発売されることが決定。価格や予約受付の開始日については近日中にアナウンスされる。

「27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」

「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」

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