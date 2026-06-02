◆米大リーグ ツインズ―ホワイトソックス（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、右脚にＰＲＰ注射を受けたため、敵地・ツインズ戦の遠征に帯同していないことをベナブル監督が明かしたと１日（日本時間２日）、複数の現地メディアが報じた。

村上は５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で、二塁へのゴロで一塁を走り抜けた際に右太もも裏を痛めてそのまま途中交代。同箇所の筋損傷のため全治４〜６週間と診断されて１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。

ＰＲＰ注射は、血液から血小板を大量に含んだ血漿を取り出して患部に注射で注入し、自己治癒力を利用した治療法。これまでも右肘靱帯（じんたい）を痛めた際に田中（現巨人）や大谷（現ドジャース）らも取り入れた治療法で、手術などをせずに回復を早める狙いがあるとされている。

村上はここまで全５７試合に出場。２００打数４８安打の打率２割４分で、２０本塁打（リーグ１位タイ）、４１打点（同４位タイ）、４３得点（同３位タイ）、ＯＰＳ・９３８（同４位）、８０三振（同２位）をマーク。無念のＩＬ入りとなり、「すごく残念ですけど、やってしまったことは仕方がないので、しっかり応援したりとか、前を向いて、しっかり成長できるように頑張りたいなと思います」と心境を口にしていた。