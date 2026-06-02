イサクが途中出場から圧巻ゴールを決めた

サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）でグループFを戦うスウェーデン代表が現地時間6月1日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦した。

1-3と敗れたが、FWアレクサンデル・イサクが決めた一撃が「レベル違った」「これがあるんだよな」など注目を集めている。

MFマルティン・ウーデゴール、FWアーリング・ハーランド、FWビクトル・ギョケレシュといったプレミアリーグの選手たちが不在になった一戦。試合はノルウェーが前半だけで3ゴールを奪い、スウェーデンは劣勢の時間が長かった。

そのなかで、エース・イサクが後半17分から途中出場すると、違いを見せた。後半31分、敵陣左サイドでロングボールを収めると1人でカウンターを発動。ペナルティエリア内まで持ち運び、カットインから右足シュートを放ち、ゴールネットを揺らした。

今季は怪我に悩まされたエースが圧巻の一撃。SNSでも「1人で点取り切れちゃうの怖いな「これがあるんだよな」「復活してる」「レベル違ったな」「やはり要注意」「日本戦ではやめて」など多くのコメントが寄せられ、日本時間では深夜3時半頃の日本ファンも驚きを隠せなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）