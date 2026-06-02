2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）開幕が10日後に迫った中、サッカー韓国代表のベスト32進出確率は70％を超えるというスーパーコンピューターシミュレーション予測結果が出てきた。ベスト16進出の確率は33．52％だったが、大会のダークホースに挙がる日本よりも高く、視線を引いた。

サッカー統計専門メディアのオプタ（OPTA）が2日（日本時間）に公開した北中米W杯参加チームの成績予測によると、洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が導く韓国代表のグループリーグA組1位の確率は22．69％、ベスト32進出の確率は70．35％だった。W杯開幕を控えて1万回のスーパーコンピューターシミュレーションを経て予測された結果だ。

韓国のベスト16入り確率は21番目に高い33．52％だったが、これは日本（33．47％）より0．05％ポイント高い。ただ、ベスト8入りの確率からまた日本が上回った。韓国のW杯ベスト8入りの確率は12．74％、ベスト4入りは4．02％、決勝進出と優勝の確率はそれぞれ1．3％と0．36％だ。一方、日本はベスト8入りの確率17．02％、ベスト4入り7．4％、決勝進出3．28％、優勝1．24％とそれぞれ予測され、ベスト16入りを除いたすべてのラウンドで韓国より高い確率だった。

日本の優勝確率1．24％は全体48カ国のうち17番目に高い。0．36％の韓国の優勝確率は全体で26番目だ。