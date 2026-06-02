米軍宇宙軍の高官のソーシャルメディア（SNS）アカウントがハッキングされ、イランの宣伝動画が投稿されていたとCNNが1日（現地時間）報じた。

先月31日、ジョン・ベンティベグナ宇宙軍最高位主任下士官のインスタグラムアカウントには、イランを擁護し米国を非難する宣伝動画が相次いで投稿された。

動画の一つには、ベトナム戦争当時に米軍向けの心理戦放送を行った「ハノイ・ハンナ」の音声が使用されており、米軍兵士に対して「沈みゆく船から脱出せよ」と呼びかける内容が含まれていた。

この映像には、イランとの戦争で死亡したイラン最高国家安全保障会議事務総長のアリ・ラリジャニ氏の姿も映っていた。

ベンティベグナ氏は同日、フェイスブックを通じて同僚らに対し、自身のSNSアカウントに投稿されたリンクをクリックしたり、動画を視聴したりしないよう呼びかけた。

宇宙軍報道官はハッキングの事実を認めたが、攻撃主体やイランの宣伝動画がどの程度投稿されていたのかなどについては明らかにしなかった。

宇宙軍はこれまで、米国の対イラン軍事作戦において重要な役割を果たしてきた。ダン・ケイン統合参謀本部議長は2月28日、米国によるイラン攻撃開始当時、宇宙軍が「非物理的効果」を通じてイランの防衛システムを攪乱（かくらん）したと明らかにしている。

米軍指導部は戦時下において、将兵のSNSアカウントや携帯電話が標的となる可能性があると繰り返し警告してきた。中東地域米軍を管轄する中央軍は最近、議会に対し「敵対勢力が商用位置情報を悪用し、作戦地域に駐留する米軍を標的化、あるいは監視しようとしたとの脅威報告が複数寄せられている」と説明した。

CNNによると、4月末には米海兵隊の隊員や民間職員、その家族の一部が、イランのハッカーとみられる集団から「われわれのミサイル部隊はあなたの身元をすべて把握しており、あらゆる行動を監視している」との内容のメッセージを受け取ったという。