ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年のサマー・シーズン開幕に先駆け「夏の子どもホンネ演説会」を、東京・港区にて開催。

子どもたちが普段はなかなか言えない“夏のホンネ”を全力で叫ぶ、スペシャル・イベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会＠東京」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日：2026年6月24日（水）

開催時間：18:00〜18:30予定

開催場所：東京都港区内某所 ※事前抽選に当選たされた方のみ参加できます。当日券の配布はありません

参加申込URL：https://form.usj.co.jp/webapp/form/23739_bdjb_125/index.do

申込期間：2026年6月2日（火）10:00頃〜6月9日（火）23:59

※本イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での開催となります

※荒天をはじめ、当日の状況等により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります

応募資格：以下すべての条件を満たす方が対象 ※応募者多数の場合は抽選となります

・保護者同伴の上で参加可能な小学生の方

・2026年6月24日（水）に都内で実施予定のイベントに参加できる方

・演説するお子さん、保護者及び同行者含めて、テレビ、新聞、雑誌、WEBメディア、SNS、動画配信メディア等による取材・撮影において、お顔の映込みを含め掲載、出演・コメントが可能な方

・イベント当日、保護者のサポートなしで、（安全性を確保の上）高さ約3.4mの高台上でも問題なく一人で立つことや発言ができる方

・その他、応募時の規約に同意いただける方

猛暑日の増加などにより、子どもたちを取り巻く夏休みの過ごし方が変化している昨今。

今回実施される「夏の子どもホンネ演説会＠東京」では、「パパやママにも、一緒に本気で遊んでほしい！」「パパの“あとで遊ぼう”の“あと”が長すぎる〜！」など、子どもたちが“夏のホンネ”を大解放します。

普段はなかなか言えない“ホンネ”を通じて、子どもたちの率直な想いや新たな一面に触れられるイベントです。

子どもたちの“ホンネ”をきっかけに親子の理解が深まった後は、浴衣姿のパークの仲間たちやエンターテイナーが登場。

会場全体がお祭り騒ぎに包まれる、超興奮の“夜祭り”ダンスを親子でお楽しむことができます。

夏の夜の楽しみ方を一新する、25周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、ひと足早くパークを飛び出して東京のど真ん中で開催される今回のイベント。

子どもたちの“夏のホンネ”をきっかけに、親子が一緒に心の底から解放され、リミットを外して全力ではしゃげる“超熱狂”のひとときが届られます☆

夏休みを前に、ふだんは気づけなかった子どもたちの想いに触れ、親子が一緒に心を解放し、25周年の夏ならではの“お祭り騒ぎ”の中で心の底から熱狂することで、親子の絆がさらに深まる特別な体験が楽しめるイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが6月24日に開催する「夏の子どもホンネ演説会＠東京」の紹介でした☆

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