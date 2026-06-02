とちぎテレビ

上三川町の強盗殺人事件で５月３０日に逮捕されたリクルーター役とみられる１８歳の男子高校生の身柄が１日、宇都宮地方検察庁に送られました。

宇都宮地方検察庁に身柄が送られたのは、職業安定法違反の有害業務の紹介等の疑いで逮捕された神奈川県相模原市に住む１８歳の男子高校生です。

合同捜査本部によりますと、この男子高校生は、事件前日の５月１３日ごろ、通信アプリを利用するなどして、強盗殺人の疑いで逮捕された神奈川県川崎市の１６歳の男子高校生を、指示役とみられる竹前海斗容疑者と面識のあった、相模原市の１６歳の男子高校生に紹介した疑いがもたれています。

今回逮捕された１８歳のＥ少年と紹介した１６歳のＢ少年は地元の知人で、Ｅ少年は地元の知人だったＤ少年をＢ少年に紹介したとみられています。

Ｂ少年とＤ少年は犯行当時までの接点はなかったとみられます。

今回逮捕されたＥ少年は何らかの形で、Ｂ少年が強盗などの犯罪行為を実行させることを知りながらＤ少年を紹介したとみられ、合同捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ、「トクリュウ」による事件とみて全容解明を進めています。

また、事件を主導したとみられ、強盗殺人容疑で公開手配中の益田和彦容疑者４８歳について、依然として中国に渡った後の足取りが分かっていないということです。

合同捜査本部はすでに警察庁を通じて外務省に旅券返納命令を要請していて、期限までに旅券が返納されず、失効すれば潜伏先の国で不法滞在の状態となる可能性があります。

合同捜査本部では引き続き情報提供を求めるとともに、益田容疑者の足取りを追っています。