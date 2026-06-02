俳優の木村多江が１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、出産直後に自分を責めてしまったつらい思いを振り返った。

この日は「産後うつを語る夜」と題し、産後にメンタルの不調などを経験した著名人が集合。その中で木村は「自分を強く責めてしまうことがあって」と切り出し「作品の撮影の途中で切迫早産になって、７カ月入院して８カ月寝たきりだった」と妊娠期間中は絶対安静だったという。

その甲斐あって無事に出産するも「撮影に戻らないといけないので、ダイエットしないといけないので、母乳が出なくなって、髪の毛も抜けてしまって」「この子のためにやってあげたいことが何一つできない…と責めていって」と振り返った。

上田晋也から撮影をキャンセルすることはできなかったのか？と聞かれるも「撮影の途中で中断して、皆さんに待って頂いたので、お詫状を書き続けて、やっと出産して現場に戻るのは決まっていたので。半分撮っているのでそこに体を戻さないといけない。でも太っちゃってるし、でも母乳もあげたいし。母親失格と思ってしまって」と話していた。