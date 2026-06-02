3,000円台で楽しめる、名古屋の「コスパ最強」初夏のおすすめアフタヌーンティー3選
◆3,000円台で楽しめる、名古屋の「コスパ最強」初夏のおすすめアフタヌーンティー3選
パティシエ渾身の色鮮やかなデザートと瑞々しい旬のフルーツ、そして、満足度の高いセイボリー、バラエティに富んだフリードリンク。この充実した内容が3,000円台で楽しめる、名古屋の初夏アフタヌーンティーをピックアップ。
アクセスのいい名古屋駅からほど近く、ショッピングの合間にもぴったり。気心知れた友人たちとのティータイムを華やかに演出してくれる「コスパ最強」アフタヌーンティーで、素敵な時間を過ごして。
◆MAISON 8 garden
旬のフルーツ・メロンを堪能、雨の季節をイメージした涼やかアフタヌーンティー
名古屋駅すぐの商業施設「ルーセントタワー」別棟1階に店舗を構えるガーデンレストラン「MAISON 8 garden」。美食で知られるスペイン・バスクの食文化をモダンに昇華、地元・愛知や岐阜、三重の食材をたっぷり使った料理が楽しめる。
まもなく訪れる梅雨の“涼やかな雨”をイメージしたこちらのアフタヌーンティーでは、「メロンのマカロン」や「メロンのバスクチーズケーキ」、「メロンのコンポート」といった旬のフルーツを贅沢に使ったデザートのほか、「知多ポークのバスク風パテ」や「若豆のピンチョス 伊勢青さの香り」などの5種のピンチョス・タパスがラインナップ。
陽の光が心地よい店内でいただく、季節のアフタヌーンティー。きらめくスイーツで楽しい時間を過ごして。
【メロン×レイニーバスクアフタヌーンティー（5/1〜6/29）】＋ソフトドリンクフリー（ティータイム）
店舗名：MAISON 8 garden
住所：愛知県名古屋市西区牛島町6−1 名古屋ルーセントタワー1F 別棟
提供期間：2026/5/1（金）〜6/29（月）
料金：3,900円
※税・サ込
◆MEDI
爽やかな彩りに心が躍る、旬のメロン＆新緑のアフタヌーンティー
名古屋駅からわずか1駅、ささしまライブ駅直結のレストラン「MEDI」。地産地消をコンセプトに、自社農園から届く無農薬野菜や愛知の伝統野菜を使ったフレンチを、ナチュラルで開放的な空間で優雅に堪能できると評判だ。
そんな「MEDI」に、メロンを主役にした初夏にぴったりの特別なアフタヌーンティーが登場。「グリーンティーのムースジャポネ」や「ココナッツとメロンのガトー」などの爽やかな彩りのスイーツ（全6種）に、季節野菜を使った「地中海フムスの植木鉢」や「メロンと生ハムのピンチョス」といったセイボリー（全4種）、その絶妙な組み合わせがなんとも魅力的。
2017年誕生の日本発ティーブランド「TEARTH」をはじめ、厳選のドリンク15種が飲み放題。優雅なティータイムをぜひ。
5/1〜6/29【メロン×グリーンアフタヌーンティー】+ドリンク15種飲み放題
店舗名：MEDI
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F
提供期間：2026/5/1（金）〜6/29（月）
料金：3,500円
※税・サ込
◆ヴェルジェ／サイプレスガーデンホテル
スパークリングで乾杯！ 緑豊かな開放的空間で楽しむ、ご褒美アフタヌーンティー
名古屋金山駅より徒歩3分、サイプレスガーデンホテル内にあるレストラン「ヴェルジェ」。都会の喧騒を忘れさせてくれる緑に囲まれた全席ガーデンビューの店内で堪能できる、季節ごとに変わるフレンチや和食のコース料理が魅力だ。
こちらでいただけるのは、名古屋名物を使った「厚焼き玉子の肉味噌サンド」や「ホワイトロールのスモークサーモンサンド」などの多種多様なセイボリーと、多彩なスイーツを盛り込んだアフタヌーンティー。乾杯スパークリング（1人1杯）も付いて、フランスの名門シロップ「モナン」の特製ドリンクなどがカフェフリーで楽しめるのもうれしい。
この内容で3,000円台・滞在3時間（カフェは90分）とコスパも最高、仲の良い友人との午後のひとときにおすすめ。
季節のアフタヌーンティーセット＋乾杯ドリンク＋カフェフリー＋メッセージプレート（土日・3時間滞在可）
店舗名：ヴェルジェ
住所：愛知県名古屋市熱田区金山町1-9-8 サイプレスガーデンホテル
提供期間：2026/5/7（木）〜
料金：3,800円
※税・サ込
◆
パティシエ渾身の色鮮やかなデザートと瑞々しい旬のフルーツ、そして、満足度の高いセイボリー、バラエティに富んだフリードリンク。この充実した内容が3,000円台で楽しめる、名古屋の初夏アフタヌーンティーをピックアップ。
アクセスのいい名古屋駅からほど近く、ショッピングの合間にもぴったり。気心知れた友人たちとのティータイムを華やかに演出してくれる「コスパ最強」アフタヌーンティーで、素敵な時間を過ごして。
旬のフルーツ・メロンを堪能、雨の季節をイメージした涼やかアフタヌーンティー
名古屋駅すぐの商業施設「ルーセントタワー」別棟1階に店舗を構えるガーデンレストラン「MAISON 8 garden」。美食で知られるスペイン・バスクの食文化をモダンに昇華、地元・愛知や岐阜、三重の食材をたっぷり使った料理が楽しめる。
まもなく訪れる梅雨の“涼やかな雨”をイメージしたこちらのアフタヌーンティーでは、「メロンのマカロン」や「メロンのバスクチーズケーキ」、「メロンのコンポート」といった旬のフルーツを贅沢に使ったデザートのほか、「知多ポークのバスク風パテ」や「若豆のピンチョス 伊勢青さの香り」などの5種のピンチョス・タパスがラインナップ。
陽の光が心地よい店内でいただく、季節のアフタヌーンティー。きらめくスイーツで楽しい時間を過ごして。
【メロン×レイニーバスクアフタヌーンティー（5/1〜6/29）】＋ソフトドリンクフリー（ティータイム）
店舗名：MAISON 8 garden
住所：愛知県名古屋市西区牛島町6−1 名古屋ルーセントタワー1F 別棟
提供期間：2026/5/1（金）〜6/29（月）
料金：3,900円
※税・サ込
◆MEDI
爽やかな彩りに心が躍る、旬のメロン＆新緑のアフタヌーンティー
名古屋駅からわずか1駅、ささしまライブ駅直結のレストラン「MEDI」。地産地消をコンセプトに、自社農園から届く無農薬野菜や愛知の伝統野菜を使ったフレンチを、ナチュラルで開放的な空間で優雅に堪能できると評判だ。
そんな「MEDI」に、メロンを主役にした初夏にぴったりの特別なアフタヌーンティーが登場。「グリーンティーのムースジャポネ」や「ココナッツとメロンのガトー」などの爽やかな彩りのスイーツ（全6種）に、季節野菜を使った「地中海フムスの植木鉢」や「メロンと生ハムのピンチョス」といったセイボリー（全4種）、その絶妙な組み合わせがなんとも魅力的。
2017年誕生の日本発ティーブランド「TEARTH」をはじめ、厳選のドリンク15種が飲み放題。優雅なティータイムをぜひ。
5/1〜6/29【メロン×グリーンアフタヌーンティー】+ドリンク15種飲み放題
店舗名：MEDI
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F
提供期間：2026/5/1（金）〜6/29（月）
料金：3,500円
※税・サ込
◆ヴェルジェ／サイプレスガーデンホテル
スパークリングで乾杯！ 緑豊かな開放的空間で楽しむ、ご褒美アフタヌーンティー
名古屋金山駅より徒歩3分、サイプレスガーデンホテル内にあるレストラン「ヴェルジェ」。都会の喧騒を忘れさせてくれる緑に囲まれた全席ガーデンビューの店内で堪能できる、季節ごとに変わるフレンチや和食のコース料理が魅力だ。
こちらでいただけるのは、名古屋名物を使った「厚焼き玉子の肉味噌サンド」や「ホワイトロールのスモークサーモンサンド」などの多種多様なセイボリーと、多彩なスイーツを盛り込んだアフタヌーンティー。乾杯スパークリング（1人1杯）も付いて、フランスの名門シロップ「モナン」の特製ドリンクなどがカフェフリーで楽しめるのもうれしい。
この内容で3,000円台・滞在3時間（カフェは90分）とコスパも最高、仲の良い友人との午後のひとときにおすすめ。
季節のアフタヌーンティーセット＋乾杯ドリンク＋カフェフリー＋メッセージプレート（土日・3時間滞在可）
店舗名：ヴェルジェ
住所：愛知県名古屋市熱田区金山町1-9-8 サイプレスガーデンホテル
提供期間：2026/5/7（木）〜
料金：3,800円
※税・サ込
◆