東京で楽しむ、お花モチーフのかわいいアフタヌーンティー5選。バラや藤の花、ラベンダーなど可憐な花々がスイーツに
◆東京で楽しむ、お花モチーフのかわいいアフタヌーンティー5選。バラや藤の花、ラベンダーなど可憐な花々がスイーツに
画像：ザ・レギャン・トーキョー、和風ダイニング＆バーFUGA／新宿プリンスホテル
東京の梅雨入りももうすぐ。テンションが下がってしまいがちな時期だけれど、気持ちよくハッピーに過ごしたいですよね。そこでおすすめなのが、お花をモチーフにしたアフタヌーンティー。バラ、藤、ラベンダーなど初夏から夏にかけて咲く花をモチーフしたものや、いろいろなお花をかたどったスイーツなど、テーブルを明るくしてくれるキュートなアフタヌーンティーが目白押し。気分が華やぐ素敵なティータイムが過ごせるはず！
この記事の要約レポート
・藤やバラ、ラベンダーなど初夏〜夏のお花をモチーフにしたかわいいアフタヌーンティー5選をご紹介
・ザ・レギャン・トーキョー（渋谷）：ガラスプレートに並ぶ美しい花々。蝶が舞うメッセージプレートも
・HAUTECOUTURECAFEomotesando（表参道）：パルフェや紫芋タルトなど、藤の花をテーマにしたアフタヌーンティー。藤が垂れ下がる空間も幻想的
・和風ダイニング＆バー FUGA／新宿プリンスホテル（新宿）：可憐なラベンダーがモチーフ。ラベンダーティラミスのパフェなど目にも美しいスイーツが並ぶ
・ラ・テラス／ホテルニューグランド（元町・中華街）：“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」。バラ香るムースなど、心癒される品々が揃う
・SeRieUX（六本木）：紫陽花やラベンダー、スミレなど、紫のお花が咲いた庭園をイメージしたスイーツ
◆ザ・レギャン・トーキョー（渋谷）
美しい花々をモチーフにした色彩豊かなスイーツにときめく
cocotiビル最上階の開放的な空間から、渋谷エリアの絶景を眺めながらこだわりのアフタヌーンティーを楽しめる「ザ・レギャン・トーキョー」。都会の喧騒を離れた「天空のガーデン」で、優雅なひとときを過ごすことができる。
期間限定の「フラワーアフタヌーンティー」は、美しい花々をモチーフにした色彩豊かなスイーツがガラス皿の円周に咲き誇る。中央には、光をたたえてきらめくビジュー（鉱石）をイメージした1品が。白いバラと蝶が織りなす神秘的な美しさを具現化したバタフライプレートのほか、フラワープレートなど、メッセージが入れられるプレート付きプランも用意されている。
初夏の息吹を感じる野菜や彩り鮮やかなセイヴォリーとともに、10種以上のハーブティーを楽しめるフリーフローで、心ゆくまでお花のスイーツを愛でよう。
【期間限定・花々の幻想美】フラワーアフタヌーンティー+アニバーサリーローズとバタフライプレート
店舗名：ザ・レギャン・トーキョー
住所：東京都渋谷区渋谷1丁目23-16 cocotiビル 12F
提供期間：〜2026/6/30（火）
予約可能人数：2人〜20人
料金：6,800円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE CAFE omotesando（表参道）
天井から降り注ぐ「藤」の花々に包まれる幻想的なティータイム
表参道駅から徒歩3分のロケーションに構える、アフタヌーンティー専門店「HAUTE COUTURE CAFE omotesando」。店内は一面に広がる季節感を映し出す華やかな内装で、どこを切り取ってもまるで絵画の世界に飛び込んだような景色が広がる。
期間限定で開催される「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、「藤（ウィステリア）」を主役にした幻想的なアフタヌーンティー。藤色と葡萄のハーモニーパルフェや、蝶のカシスムース、紫芋タルトなど、微妙に色合いの異なるさまざまなパープルがテーブルを美しく彩る。
天井から降り注ぐ藤の花々に包まれ、まるで妖精の庭に迷い込んだかのような夢心地の空間。美しい紫のグラデーションに心が奪われる、この季節だけの特別なひとときを満喫して。
【4/23〜期間限定】Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea+カフェフリー+メッセージカード
店舗名：HAUTE COUTURE CAFE omotesando
住所：東京都港区北青山3-9-19 2F
提供期間：〜2026/7/1（水）
予約可能人数：2人〜22人
料金：6,800円
※税・サ込
◆和風ダイニング＆バー FUGA／新宿プリンスホテル（新宿）
可憐なラベンダーが香る華やかなスイーツを
新宿プリンスホテル最上階、地上約95mの高さに位置し、絶景を望むことができる「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」。和をコンセプトにした落ち着いた空間で、日本中の食材や調味料を使った新しい和食をいただくことができる。
こちらで楽しめるのは、可憐なラベンダーをテーマにした「ラベンダースウィートアフタヌーンティー」。心安らぐウエルカムドリンクのラベンダーバタフライピーティーに始まり、ラベンダーティラミスのパフェが贅沢に待ち受ける。さらに、バラ香るカシスタルトやスミレジュレ、ホワイトチョコのカシスムースなど、美しいスイーツの数々がテーブルを華やかに彩る。
セイボリーには、真鯛とグレープフルーツのポワレやヴィシソワーズが味わえるのも魅力。ホテル最上階の上質な空間で、会話が弾むティータイムを楽しんで。
パフェ付き★ラベンダースウィートアフタヌーンティー+カフェフリー+2→2.5時間制にUPグレード
店舗名：和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）／新宿プリンスホテル
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 新宿プリンスホテル 25F
提供期間：〜2026/7/20（月・祝）
予約可能人数：2人〜8人
料金：7,345円
※税・サ込
◆ラ・テラス／ホテルニューグランド（元町・中華街）
色鮮やかなバラ庭園をイメージした麗しいアフタヌーンティー
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内にあるラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で、色・香・味の抽出にまでこだわった絶品の紅茶とともに、季節ごとのアフタヌーンティーを堪能できる。
期間限定で開催されるのは、色鮮やかな“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」。3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立てのヴェリーヌや、真っ赤なグラサージュが目を引くバラ香るムースなど、多彩なバラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツが勢揃い。
セイボリーには日向夏のクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした1品、スコーンにはアールグレイと桃のフレーバーなどが並ぶ。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、美しいバラを愛でるような心癒されるひとときを過ごして。
【薔薇のアフタヌーンティーセット】スイーツ7種・セイボリー3種+プレミアムティー付きにUPグレード
店舗名：ラ・テラス／ホテルニューグランド
住所：神奈川県横浜市中区山下町10番地ホテルニューグランド本館 1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
予約可能人数：1人〜5人
料金：7,200円
※税・サ込
◆SeRieUX（六本木）
紫陽花やラベンダーが咲くお庭をイメージした大人気のアフタヌーンティーが復活
最新の流行を発信する六本木に構える、モダンフレンチレストラン「SeRieUX（セリュー）」。落ち着いた雰囲気のインテリアが心地よい空間で、日本の文化や食材の個性を知り尽くしたシェフが手がける洗練された料理を堪能できる。
こちらで楽しめるのは、昨年大人気だった紫をテーマにした「パープルアフタヌーンティー」。紫陽花やラベンダー、スミレなど、美しい紫のお花が咲いた庭園をイメージしたスイーツたちが、テーブルの上をロマンティックに彩る。
乾杯にぴったりのラベンダーモクテルや、ゆったり過ごせるカフェフリーが付いているのもうれしいポイント。開放感あふれるおしゃれな空間で、推し活や大切な人との記念日を華やかに楽しんで。
パープルアフタヌーンティー+ラベンダーモクテル＆カフェフリー（5/1〜7/31）
店舗名：SeRieUX
住所：東京都港区六本木7-4-4 アートシェル 1F
提供期間：〜2026/7/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,800円
※税・サ込
画像：ザ・レギャン・トーキョー、和風ダイニング＆バーFUGA／新宿プリンスホテル
東京の梅雨入りももうすぐ。テンションが下がってしまいがちな時期だけれど、気持ちよくハッピーに過ごしたいですよね。そこでおすすめなのが、お花をモチーフにしたアフタヌーンティー。バラ、藤、ラベンダーなど初夏から夏にかけて咲く花をモチーフしたものや、いろいろなお花をかたどったスイーツなど、テーブルを明るくしてくれるキュートなアフタヌーンティーが目白押し。気分が華やぐ素敵なティータイムが過ごせるはず！
・藤やバラ、ラベンダーなど初夏〜夏のお花をモチーフにしたかわいいアフタヌーンティー5選をご紹介
・ザ・レギャン・トーキョー（渋谷）：ガラスプレートに並ぶ美しい花々。蝶が舞うメッセージプレートも
・HAUTECOUTURECAFEomotesando（表参道）：パルフェや紫芋タルトなど、藤の花をテーマにしたアフタヌーンティー。藤が垂れ下がる空間も幻想的
・和風ダイニング＆バー FUGA／新宿プリンスホテル（新宿）：可憐なラベンダーがモチーフ。ラベンダーティラミスのパフェなど目にも美しいスイーツが並ぶ
・ラ・テラス／ホテルニューグランド（元町・中華街）：“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」。バラ香るムースなど、心癒される品々が揃う
・SeRieUX（六本木）：紫陽花やラベンダー、スミレなど、紫のお花が咲いた庭園をイメージしたスイーツ
◆ザ・レギャン・トーキョー（渋谷）
美しい花々をモチーフにした色彩豊かなスイーツにときめく
cocotiビル最上階の開放的な空間から、渋谷エリアの絶景を眺めながらこだわりのアフタヌーンティーを楽しめる「ザ・レギャン・トーキョー」。都会の喧騒を離れた「天空のガーデン」で、優雅なひとときを過ごすことができる。
期間限定の「フラワーアフタヌーンティー」は、美しい花々をモチーフにした色彩豊かなスイーツがガラス皿の円周に咲き誇る。中央には、光をたたえてきらめくビジュー（鉱石）をイメージした1品が。白いバラと蝶が織りなす神秘的な美しさを具現化したバタフライプレートのほか、フラワープレートなど、メッセージが入れられるプレート付きプランも用意されている。
初夏の息吹を感じる野菜や彩り鮮やかなセイヴォリーとともに、10種以上のハーブティーを楽しめるフリーフローで、心ゆくまでお花のスイーツを愛でよう。
【期間限定・花々の幻想美】フラワーアフタヌーンティー+アニバーサリーローズとバタフライプレート
店舗名：ザ・レギャン・トーキョー
住所：東京都渋谷区渋谷1丁目23-16 cocotiビル 12F
提供期間：〜2026/6/30（火）
予約可能人数：2人〜20人
料金：6,800円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE CAFE omotesando（表参道）
天井から降り注ぐ「藤」の花々に包まれる幻想的なティータイム
表参道駅から徒歩3分のロケーションに構える、アフタヌーンティー専門店「HAUTE COUTURE CAFE omotesando」。店内は一面に広がる季節感を映し出す華やかな内装で、どこを切り取ってもまるで絵画の世界に飛び込んだような景色が広がる。
期間限定で開催される「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、「藤（ウィステリア）」を主役にした幻想的なアフタヌーンティー。藤色と葡萄のハーモニーパルフェや、蝶のカシスムース、紫芋タルトなど、微妙に色合いの異なるさまざまなパープルがテーブルを美しく彩る。
天井から降り注ぐ藤の花々に包まれ、まるで妖精の庭に迷い込んだかのような夢心地の空間。美しい紫のグラデーションに心が奪われる、この季節だけの特別なひとときを満喫して。
【4/23〜期間限定】Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea+カフェフリー+メッセージカード
店舗名：HAUTE COUTURE CAFE omotesando
住所：東京都港区北青山3-9-19 2F
提供期間：〜2026/7/1（水）
予約可能人数：2人〜22人
料金：6,800円
※税・サ込
◆和風ダイニング＆バー FUGA／新宿プリンスホテル（新宿）
可憐なラベンダーが香る華やかなスイーツを
新宿プリンスホテル最上階、地上約95mの高さに位置し、絶景を望むことができる「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」。和をコンセプトにした落ち着いた空間で、日本中の食材や調味料を使った新しい和食をいただくことができる。
こちらで楽しめるのは、可憐なラベンダーをテーマにした「ラベンダースウィートアフタヌーンティー」。心安らぐウエルカムドリンクのラベンダーバタフライピーティーに始まり、ラベンダーティラミスのパフェが贅沢に待ち受ける。さらに、バラ香るカシスタルトやスミレジュレ、ホワイトチョコのカシスムースなど、美しいスイーツの数々がテーブルを華やかに彩る。
セイボリーには、真鯛とグレープフルーツのポワレやヴィシソワーズが味わえるのも魅力。ホテル最上階の上質な空間で、会話が弾むティータイムを楽しんで。
パフェ付き★ラベンダースウィートアフタヌーンティー+カフェフリー+2→2.5時間制にUPグレード
店舗名：和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）／新宿プリンスホテル
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 新宿プリンスホテル 25F
提供期間：〜2026/7/20（月・祝）
予約可能人数：2人〜8人
料金：7,345円
※税・サ込
◆ラ・テラス／ホテルニューグランド（元町・中華街）
色鮮やかなバラ庭園をイメージした麗しいアフタヌーンティー
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内にあるラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で、色・香・味の抽出にまでこだわった絶品の紅茶とともに、季節ごとのアフタヌーンティーを堪能できる。
期間限定で開催されるのは、色鮮やかな“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」。3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立てのヴェリーヌや、真っ赤なグラサージュが目を引くバラ香るムースなど、多彩なバラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツが勢揃い。
セイボリーには日向夏のクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした1品、スコーンにはアールグレイと桃のフレーバーなどが並ぶ。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、美しいバラを愛でるような心癒されるひとときを過ごして。
【薔薇のアフタヌーンティーセット】スイーツ7種・セイボリー3種+プレミアムティー付きにUPグレード
店舗名：ラ・テラス／ホテルニューグランド
住所：神奈川県横浜市中区山下町10番地ホテルニューグランド本館 1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
予約可能人数：1人〜5人
料金：7,200円
※税・サ込
◆SeRieUX（六本木）
紫陽花やラベンダーが咲くお庭をイメージした大人気のアフタヌーンティーが復活
最新の流行を発信する六本木に構える、モダンフレンチレストラン「SeRieUX（セリュー）」。落ち着いた雰囲気のインテリアが心地よい空間で、日本の文化や食材の個性を知り尽くしたシェフが手がける洗練された料理を堪能できる。
こちらで楽しめるのは、昨年大人気だった紫をテーマにした「パープルアフタヌーンティー」。紫陽花やラベンダー、スミレなど、美しい紫のお花が咲いた庭園をイメージしたスイーツたちが、テーブルの上をロマンティックに彩る。
乾杯にぴったりのラベンダーモクテルや、ゆったり過ごせるカフェフリーが付いているのもうれしいポイント。開放感あふれるおしゃれな空間で、推し活や大切な人との記念日を華やかに楽しんで。
パープルアフタヌーンティー+ラベンダーモクテル＆カフェフリー（5/1〜7/31）
店舗名：SeRieUX
住所：東京都港区六本木7-4-4 アートシェル 1F
提供期間：〜2026/7/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,800円
※税・サ込