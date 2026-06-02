東京マリオットホテルのおひとりさま貸し切り“メロンのアフタヌーンティー”を編集部レポ！美麗スイーツ、23種カフェフリーも
◆東京マリオットホテルのおひとりさま貸し切り“メロンのアフタヌーンティー”を編集部レポ！美麗スイーツ、23種カフェフリーも
※写真は2名分です
オズモール30周年を記念して、1年間にわたり、“おひとりさま貸し切りアフタヌーンティー”を毎月開催。5月は、東京マリオットホテルを舞台に、みずみずしいメロンのアフタヌーンティーを楽しむひとときに。30人のみの限定イベントにも関わらず、キャンセル待ちが200人を超えるほど。そんな人気企画を編集部がレポートします。極上のマスクメロンで仕立てたパフェ、ケーキなど、宝石のようなスイーツにときめくひとときでした。
美しい新緑を感じながら、アフタヌーンティーを
今回のアフタヌーンティーイベントは、15名ずつの2部制で開催され、合計30名のおひとりさまが参加しました。舞台となる「Lounge ＆ Dining G」には、おひとりさま専用の貸し切りエリアが用意されています。周りを気にせず、自分のペースでゆっくり過ごせるのがいいですよね。
あいにくのお天気ではありましたが、窓の外には5月らしい新緑が広がっています。雨の日ならではの、しっとり落ち着いた雰囲気に包まれながら、静かにアフタヌーンティーを楽しめる時間が流れていました。
写真を撮ったり、紅茶を選んだり、思い思いの時間
目の前に並ぶスイーツを写真に収めたり、料理やドリンクについての説明に聞き入ったり…、参加者の皆さんはそれぞれのペースで、ゆったりとした時間を過ごしていました。
今回のイベントでは、シンガポール発のラグジュアリーティーブランド「TWG」の紅茶23種がカフェフリーに。メニューを眺めながら「どれにしようかな」と選ぶ時間も楽しく、紅茶好きにはたまらないひとときとなりました。
爽やかアイスティーと美麗セイボリーに満たされて
シャンパンで乾杯をして華やかにスタート。続いて登場したウェルカムドリンクは、メロンシロップでいただくアイスティーです。上品な甘みと爽やかな後味があり、この季節にぴったり。ごくごく飲めてしまうおいしさでした。
23種の紅茶から選んだのは、ホテルスタッフの方がおすすめしてくれた「アルフォンソティー」。マンゴーの甘い香りがふわっと広がり、フルーティーな味わいを楽しめる一杯です。
セイボリーは4種類が登場。「ハモンセラーノと黄色ニンジンのラぺ 甘夏アクセント」は、夏らしい軽やかな味わい。「オマールビスク サワークリーム添え」は、オマール海老の濃厚な旨みにサワークリームの酸味が重なり、奥深いおいしさに感動してしまうほど。
そのほか、「真鯛とシュリンプのマリネ ハーブクーリー」や「スモークサーモンとハーブクリームチーズのスティックサンド」もいただき、満足感でいっぱいです。
パフェやケーキなど、宝石のような美麗スイーツ
高知県産の青肉マスクメロンや赤肉マスクメロンで仕立てる極上のスイーツがずらり。産地や糖度にこだわった2種のメロンを堪能できるなんて、とっても贅沢なアフタヌーンティーです。宝石を思わせるようなビジュアルにもうっとり。
その中のひとつ、「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」は、みずみずしく上品な果実の味わいと、美しい層の重なりが印象的でした。また「高知県産青肉マスクメロンのショートケーキ」は、メロンの甘さを考慮してクリームは軽やかに。その調和が素晴らしい。
ユニークだったのが、「メロンパン風スコーン マンゴーとオレンジのコンフィチュール添え」。メロンパンを思わせるスコーンで、シェフの遊び心を感じることができました。
そのほか、「高知県産2種のマスクメロンのタルト」「青肉メロンと薔薇のボンボンショコラ」「高知県産赤肉マスクメロンのジュレとココナッツのブランマンジェ」「高知県産赤肉マスクメロンのシュークリーム」「高知県産青肉マスクメロンとフロマージュブランのムース」も。
見た目の華やかさはもちろん、素材の魅力がふんだんに詰まった、心満たされる最高のアフタヌーンティーでした。
シェフが愛する2種のマスクメロンでスイーツを
今回のアフタヌーンティーを手がけた、東京マリオットホテル 調理部 ペストリーシェフの石和悟さんにお話を伺いました。
主役となるのは、高知県の契約農園から直送される2種のマスクメロン。どちらも糖度14度以上で、皮際までしっかりと甘さを楽しめるのが特徴です。シェフ自ら農園に足を運び、生産者の方と直接会っているそうで、もう今年で3年目になるのだそう。信頼関係を重ねながら、納得できる素材だけを仕入れているというこだわりにも惹かれます。
シェフのいちおしスイーツは、「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」。赤肉と青肉、2種のメロンを一度に味わえる贅沢な一品で、ひと口目からフレッシュメロンのみずみずしい香りと果汁感が広がります。ジュレやピスタチオを合わせることで、味わいだけでなく食感の変化を楽しめるのも魅力。
また、メロンは火入れをせずに、フレッシュな状態で提供しているのもこだわり。最もおいしい状態のまま提供することで、ジューシーな果汁感と芳醇な香りをそのまま楽しむことができるのだそう。
そして、アフタヌーンティーの世界観作りにも力を入れているのだとか。特に重視しているのがカラーで、まず全体の色合いを決めてから、一品ひと品の見た目と味のバランスを調整。宝石のように上品で美しい仕上がりになっているのは、そんな繊細な設計があるからこそ。
◆今すぐ予約可能な、メロンのアフタヌーンティープラン
糖度14度以上！高知県産2種メロンアフタヌーンティーに、TWG8種含むカフェフリー付き
都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。
5月〜6月は高知県「西島園芸団地」のホテル専用畑から直送される2種のマスクメロンを主役にしたアフタヌーンティーが楽しめる。
スイーツは、大振りにカットされた2色のメロンが目を引くパフェや、青肉マスクメロンの豊かな香りと生クリームの相性をダイレクトに感じられるショートケーキなど8品をご用意。セイボリーは、ハーブが爽やかに香るスモークサーモンのサンドウィッチやオマール海老の旨味がたっぷり詰まったビスクなど、食欲そそる4品が並ぶ。
都会の喧騒から離れ初夏の新緑きらめく御殿山の地で、2種のプレミアムマスクメロンを贅沢に味わい尽くす清雅なティータイムを。
※写真は2名分です
オズモール30周年を記念して、1年間にわたり、“おひとりさま貸し切りアフタヌーンティー”を毎月開催。5月は、東京マリオットホテルを舞台に、みずみずしいメロンのアフタヌーンティーを楽しむひとときに。30人のみの限定イベントにも関わらず、キャンセル待ちが200人を超えるほど。そんな人気企画を編集部がレポートします。極上のマスクメロンで仕立てたパフェ、ケーキなど、宝石のようなスイーツにときめくひとときでした。
美しい新緑を感じながら、アフタヌーンティーを
今回のアフタヌーンティーイベントは、15名ずつの2部制で開催され、合計30名のおひとりさまが参加しました。舞台となる「Lounge ＆ Dining G」には、おひとりさま専用の貸し切りエリアが用意されています。周りを気にせず、自分のペースでゆっくり過ごせるのがいいですよね。
あいにくのお天気ではありましたが、窓の外には5月らしい新緑が広がっています。雨の日ならではの、しっとり落ち着いた雰囲気に包まれながら、静かにアフタヌーンティーを楽しめる時間が流れていました。
写真を撮ったり、紅茶を選んだり、思い思いの時間
目の前に並ぶスイーツを写真に収めたり、料理やドリンクについての説明に聞き入ったり…、参加者の皆さんはそれぞれのペースで、ゆったりとした時間を過ごしていました。
今回のイベントでは、シンガポール発のラグジュアリーティーブランド「TWG」の紅茶23種がカフェフリーに。メニューを眺めながら「どれにしようかな」と選ぶ時間も楽しく、紅茶好きにはたまらないひとときとなりました。
爽やかアイスティーと美麗セイボリーに満たされて
シャンパンで乾杯をして華やかにスタート。続いて登場したウェルカムドリンクは、メロンシロップでいただくアイスティーです。上品な甘みと爽やかな後味があり、この季節にぴったり。ごくごく飲めてしまうおいしさでした。
23種の紅茶から選んだのは、ホテルスタッフの方がおすすめしてくれた「アルフォンソティー」。マンゴーの甘い香りがふわっと広がり、フルーティーな味わいを楽しめる一杯です。
セイボリーは4種類が登場。「ハモンセラーノと黄色ニンジンのラぺ 甘夏アクセント」は、夏らしい軽やかな味わい。「オマールビスク サワークリーム添え」は、オマール海老の濃厚な旨みにサワークリームの酸味が重なり、奥深いおいしさに感動してしまうほど。
そのほか、「真鯛とシュリンプのマリネ ハーブクーリー」や「スモークサーモンとハーブクリームチーズのスティックサンド」もいただき、満足感でいっぱいです。
パフェやケーキなど、宝石のような美麗スイーツ
高知県産の青肉マスクメロンや赤肉マスクメロンで仕立てる極上のスイーツがずらり。産地や糖度にこだわった2種のメロンを堪能できるなんて、とっても贅沢なアフタヌーンティーです。宝石を思わせるようなビジュアルにもうっとり。
その中のひとつ、「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」は、みずみずしく上品な果実の味わいと、美しい層の重なりが印象的でした。また「高知県産青肉マスクメロンのショートケーキ」は、メロンの甘さを考慮してクリームは軽やかに。その調和が素晴らしい。
ユニークだったのが、「メロンパン風スコーン マンゴーとオレンジのコンフィチュール添え」。メロンパンを思わせるスコーンで、シェフの遊び心を感じることができました。
そのほか、「高知県産2種のマスクメロンのタルト」「青肉メロンと薔薇のボンボンショコラ」「高知県産赤肉マスクメロンのジュレとココナッツのブランマンジェ」「高知県産赤肉マスクメロンのシュークリーム」「高知県産青肉マスクメロンとフロマージュブランのムース」も。
見た目の華やかさはもちろん、素材の魅力がふんだんに詰まった、心満たされる最高のアフタヌーンティーでした。
シェフが愛する2種のマスクメロンでスイーツを
今回のアフタヌーンティーを手がけた、東京マリオットホテル 調理部 ペストリーシェフの石和悟さんにお話を伺いました。
主役となるのは、高知県の契約農園から直送される2種のマスクメロン。どちらも糖度14度以上で、皮際までしっかりと甘さを楽しめるのが特徴です。シェフ自ら農園に足を運び、生産者の方と直接会っているそうで、もう今年で3年目になるのだそう。信頼関係を重ねながら、納得できる素材だけを仕入れているというこだわりにも惹かれます。
シェフのいちおしスイーツは、「高知県産2種のマスクメロンのレイヤードパフェ」。赤肉と青肉、2種のメロンを一度に味わえる贅沢な一品で、ひと口目からフレッシュメロンのみずみずしい香りと果汁感が広がります。ジュレやピスタチオを合わせることで、味わいだけでなく食感の変化を楽しめるのも魅力。
また、メロンは火入れをせずに、フレッシュな状態で提供しているのもこだわり。最もおいしい状態のまま提供することで、ジューシーな果汁感と芳醇な香りをそのまま楽しむことができるのだそう。
そして、アフタヌーンティーの世界観作りにも力を入れているのだとか。特に重視しているのがカラーで、まず全体の色合いを決めてから、一品ひと品の見た目と味のバランスを調整。宝石のように上品で美しい仕上がりになっているのは、そんな繊細な設計があるからこそ。
◆今すぐ予約可能な、メロンのアフタヌーンティープラン
糖度14度以上！高知県産2種メロンアフタヌーンティーに、TWG8種含むカフェフリー付き
都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。
5月〜6月は高知県「西島園芸団地」のホテル専用畑から直送される2種のマスクメロンを主役にしたアフタヌーンティーが楽しめる。
スイーツは、大振りにカットされた2色のメロンが目を引くパフェや、青肉マスクメロンの豊かな香りと生クリームの相性をダイレクトに感じられるショートケーキなど8品をご用意。セイボリーは、ハーブが爽やかに香るスモークサーモンのサンドウィッチやオマール海老の旨味がたっぷり詰まったビスクなど、食欲そそる4品が並ぶ。
都会の喧騒から離れ初夏の新緑きらめく御殿山の地で、2種のプレミアムマスクメロンを贅沢に味わい尽くす清雅なティータイムを。