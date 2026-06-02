関西芸人の伝統枠、新体制で再出発 『ワチャラチャ忍忍』ジョックロック加入、いきなり若手軍団が襲来
お笑いコンビ・天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロックが6月1日、大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）でサンテレビ『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』（毎週火曜 後10：00）の公開収録を行った。
【写真多数】『ワチャラチャ忍忍』ジョックロック加入→さらに若手軍団が襲来
過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』『アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー』などの人気番組・芸人を輩出してきた、サンテレビ伝統枠の番組『ワチャラチャ忍忍』は、マンゲキ芸人による忍者エンターテインメントバラエティー。2023年7月の放送開始以来、カベポスター・天才ピアニスト・フースーヤの3組が“面白い忍者”を目指して修行を重ねてきた。今年3月、カベポスターが“江戸修行”のため卒業し、ジョックロックが新たに加わった。
新体制お披露目となった収録では、レギュラーの座を奪うべく、例えば炎、ぐろう、釈迦虎らの若手芸人チーム「ニューエイジ軍団」が襲来し、バトルを繰り広げた。
ジョックロック・福本ユウショウは「楽しくやりました。よく一緒にやっているメンバーなので、僕たち2人が参加したことによってさらにパワーアップしていきたい」、相方のゆうじろーは「本当に楽しく、皆さんが入りやすいようにしてくださった」と語り、今後に向けて張り切った。
天才ピアニスト・ますみは「（卒業した）カベポスターさんは2人とも完全に先輩やったので、最初はちょっとついていくようなところもありました。ユウショウさんは先輩ですけど、ゆうじろーは完全に後輩なので、いい意味でいじりやすいところもあって、非常にいいチームが作れそうです」、竹内知咲も「私もめっちゃやりやすいなと思いました」と好感触。
フースーヤ・谷口理は、ゆうじろーの“リーゼント”に注目して「今までいなかった髪型なので、舞台袖のスタッフさんからの指示が、リーゼントで見えないこととかもあって…。リーゼントをよけながらスタッフさんの指示を受けるということを、これから学んでいこうと思います」と新たな課題を発見した様子。また、田中ショータイムは「ゆうじろーはちょっといじったらウケる。ユウショウさんはあの“ザ・ツッコミ”をやれば絶対ウケるので、、、笑いが取りやすくなった感じがします笑。2人ともスタイルがあるので、すごいやりやすい」と手応えを語った。
また、“江戸修行”に行ったカベポスターへのメッセージを求められると、フースーヤ・谷口が「カベポスターさんがいるときよりも盛り上がりましたとお伝えください」と冗談めかしつつ「変わるところ、変わっていないところがあって、本当にパワーアップした感じはします。みんな、待っています」と早くも“帰還”を呼びかけ。相方の田中も「パワーアップして帰ってきたカベポスターさんと対決したいですよね！」と期待した。
リニューアル初回は、サンテレビで7月7日に放送。FANYチャンネルで同日深夜0時より配信予定。また、次回公演は7月15日に予定する。
【写真多数】『ワチャラチャ忍忍』ジョックロック加入→さらに若手軍団が襲来
過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』『アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー』などの人気番組・芸人を輩出してきた、サンテレビ伝統枠の番組『ワチャラチャ忍忍』は、マンゲキ芸人による忍者エンターテインメントバラエティー。2023年7月の放送開始以来、カベポスター・天才ピアニスト・フースーヤの3組が“面白い忍者”を目指して修行を重ねてきた。今年3月、カベポスターが“江戸修行”のため卒業し、ジョックロックが新たに加わった。
ジョックロック・福本ユウショウは「楽しくやりました。よく一緒にやっているメンバーなので、僕たち2人が参加したことによってさらにパワーアップしていきたい」、相方のゆうじろーは「本当に楽しく、皆さんが入りやすいようにしてくださった」と語り、今後に向けて張り切った。
天才ピアニスト・ますみは「（卒業した）カベポスターさんは2人とも完全に先輩やったので、最初はちょっとついていくようなところもありました。ユウショウさんは先輩ですけど、ゆうじろーは完全に後輩なので、いい意味でいじりやすいところもあって、非常にいいチームが作れそうです」、竹内知咲も「私もめっちゃやりやすいなと思いました」と好感触。
フースーヤ・谷口理は、ゆうじろーの“リーゼント”に注目して「今までいなかった髪型なので、舞台袖のスタッフさんからの指示が、リーゼントで見えないこととかもあって…。リーゼントをよけながらスタッフさんの指示を受けるということを、これから学んでいこうと思います」と新たな課題を発見した様子。また、田中ショータイムは「ゆうじろーはちょっといじったらウケる。ユウショウさんはあの“ザ・ツッコミ”をやれば絶対ウケるので、、、笑いが取りやすくなった感じがします笑。2人ともスタイルがあるので、すごいやりやすい」と手応えを語った。
また、“江戸修行”に行ったカベポスターへのメッセージを求められると、フースーヤ・谷口が「カベポスターさんがいるときよりも盛り上がりましたとお伝えください」と冗談めかしつつ「変わるところ、変わっていないところがあって、本当にパワーアップした感じはします。みんな、待っています」と早くも“帰還”を呼びかけ。相方の田中も「パワーアップして帰ってきたカベポスターさんと対決したいですよね！」と期待した。
リニューアル初回は、サンテレビで7月7日に放送。FANYチャンネルで同日深夜0時より配信予定。また、次回公演は7月15日に予定する。