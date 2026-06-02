七瀬公、東宝芸能から退所を発表「今後も俳優として精進」 『ウルトラマンタイガ』トレギア＆『ゴジュウジャー』熱海常夏
俳優の七瀬公が6月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。
【写真】あやしい笑顔ナンバーワンの熱海常夏
「ご報告です。2026年5月31日をもちまして東宝芸能を退所いたしました」と報告。「これまでお世話になった皆様 日頃から応援してくださった皆様 本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつむぐ。そして「東宝芸能での経験を糧に、今後も俳優として精進していきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします」と結んでいた。
『ウルトラマンタイガ』（2019）の霧崎／トレギア役、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025）の熱海常夏／ドンモモタロウ役などで知られ、特撮ファンにはおなじみの俳優となっている。
【写真】あやしい笑顔ナンバーワンの熱海常夏
「ご報告です。2026年5月31日をもちまして東宝芸能を退所いたしました」と報告。「これまでお世話になった皆様 日頃から応援してくださった皆様 本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつむぐ。そして「東宝芸能での経験を糧に、今後も俳優として精進していきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします」と結んでいた。
『ウルトラマンタイガ』（2019）の霧崎／トレギア役、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025）の熱海常夏／ドンモモタロウ役などで知られ、特撮ファンにはおなじみの俳優となっている。