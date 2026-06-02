カインズ、10年ぶりに山梨県へ出店‐2026年夏に「笛吹店」オープン
カインズは、2026年夏に山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープンする。
山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープン(イメージ)
山梨県への出店は、2016年のカインズ スーパーセンター都留店以来10年ぶりとなる。
新店舗では、オリジナル商品をはじめ、日用品やペット用品のほか、園芸用品や農業資材などを幅広く取りそろえる。さらに、住まいに関する相談カウンターの設置により、顧客の困りごと解決をサポートするほか、最新の店舗サービスを導入することで便利な買い物体験を提供し、地域の日常を支える店舗を目指す。
オープンに先立ち、カインズアプリの新規会員登録および笛吹店の利用店舗登録をした人を対象に、カインズポイント進呈キャンペーンを実施する。期間は第1弾が5月16日からグランドオープン2日前までで300ポイント、第2弾がグランドオープン前日から25日間で100ポイントを進呈する。
山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープン(イメージ)
山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープン(イメージ)
山梨県への出店は、2016年のカインズ スーパーセンター都留店以来10年ぶりとなる。
新店舗では、オリジナル商品をはじめ、日用品やペット用品のほか、園芸用品や農業資材などを幅広く取りそろえる。さらに、住まいに関する相談カウンターの設置により、顧客の困りごと解決をサポートするほか、最新の店舗サービスを導入することで便利な買い物体験を提供し、地域の日常を支える店舗を目指す。
オープンに先立ち、カインズアプリの新規会員登録および笛吹店の利用店舗登録をした人を対象に、カインズポイント進呈キャンペーンを実施する。期間は第1弾が5月16日からグランドオープン2日前までで300ポイント、第2弾がグランドオープン前日から25日間で100ポイントを進呈する。
山梨県笛吹市に「カインズ 笛吹店」をオープン(イメージ)