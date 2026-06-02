Wanna One輩出『プデュ』出身の歌手チョン・セウン、6月23日に入隊へ「多くの応援を」【全文】

歌手チョン・セウンが、来る6月23日に国防の義務を果たすため陸軍現役として入隊する。

チョン・セウンの所属事務所CAM WITH USは６月1日午後、「チョン・セウンは6月23日に陸軍現役として入隊し、兵役の義務を履行することになった」と公式コメントを発表した。

【写真】Wanna Oneメンバーの坊主頭

続けて、「アーティスト本人が静かな入隊を望んでいるため、入隊場所および時間は別途公開せず、当日の特別なイベントも行わない」とし、「入隊当日は多くの入隊者とその家族が共にする場であるため、現場への訪問はご遠慮いただきたい。国防の義務を誠実に果たし、元気な姿で戻ってこられるよう、多くの応援をお願いしたい」と伝えた。

また、所属事務所側は「国防の義務を誠実に果たし、健康な姿で戻ってこられるよう、多くの応援をお願いしたい」と改めて呼びかけた。

なお、チョン・セウンは韓国SBSのオーディション番組『K-POP STAR3』でTOP10入りを果たし、その後Wanna Oneを輩出したMnetのオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』に出演。2017年8月に1stミニアルバム『EVER』でソロデビューした。以降は歌手活動に加え、さまざまなバラエティ番組や放送で活躍してきた。

（写真提供＝OSEN）チョン・セウン

チョン・セウン所属事務所の公式コメント全文は以下の通り。

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こんにちは。CAM WITH USです。

いつもチョン・セウンに温かい応援と変わらぬ愛を送ってくださるLUCKYの皆さまに、心より感謝申し上げます。

チョン・セウンは6月23日、陸軍現役として入隊し、兵役の義務を履行することになりました。

アーティスト本人が静かな入隊を望んでいるため、入隊場所および時間は別途公開せず、当日の特別なイベントも実施いたしません。入隊当日は多くの入隊者とその家族が共にする場であるため、現場への訪問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

服務期間中の手紙につきましては、ファンカフェで案内している従来の方法と同様に所属事務所宛てにお送りいただければ、漏れなく本人へ届けられるよう対応いたします。

国防の義務を誠実に果たし、健康な姿で戻ってこられるよう、多くの応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）