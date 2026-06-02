◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で出場する。試合前には先発する3日（同4日）の同戦に向けて、投手としての調整を行った。

グラウンドで約10分間のキャッチボールを行い、遠投では最長80メートル程度の距離を投球。ブルペンでは変化球を交え、感覚を確認するように26球をじっくりと投じた。投球後はマーク・プライアー投手コーチらと数分間話し合いの場を持ち、リリースポイントの確認をするような仕草も見せた。

30日（同31日）の調整では約15分間、最長距離約80メートルの遠投、さらに20メートルほどの距離で変化球を交え、10分ほどフォームを確認。納得のいく投球ではなかったのか、笑顔ながら、うなだれたり、グラブを振りかぶったりする素振りも見せていた。

前回登板の5月27日（同28日）のロッキーズ戦では6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目をマークした。勝ち星こそ挙げたが、今季最多の5四死球を与えるなど制球力に苦しみ「制球力、投げたいところに投げられないフラストレーションと格闘していた」と振り返っていた。