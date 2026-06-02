＜住宅の重要ポイント＞静かだけど日当たりが悪い家vs明るいけれど騒音アリ。選ぶならどっち？
住宅を購入する際には、その家の間取りや立地など気にするポイントがたくさんあるでしょう。そこに長く住むとなれば、住環境はとても大切ですよね。住環境には、騒音や日当たりなども含まれますが、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『1. 奥に入った静かな住宅街だけど、日当たりが思ったより悪い家
2. 南向きで日当たりはいいけれど、前が歩道で二車線道路、交通量はそこまで多くはない。学校は近い。
この2つの家の値段はだいたい同じくらいです。私は2にしましたが、これまで静かな住宅街にしか住んだことがないので、だんだん不安になってきました。同じような環境に住んでいる方のお話を聞いて前向きになりたいです』
投稿者さんが購入した家は、日当たりはよいですが家の前が大きな道路になっていて、騒音が気になるようです。また車や人の通りがあると、家の中を見られることもあるために、きっと不安もあるのでしょう。住宅は高い買い物ですから、そう簡単に買い替えはできません。そのため、他のママたちからのポジティブな意見を聞いて、その家に住むよさを実感したいようです。他のママたちはどのようなコメントを寄せてくれたのでしょうか。
騒音が気になるときは
『家の周りの音は雨戸や二重サッシなどで軽減できるよ』
『音が気になるなら二重サッシにしたり、シャッターを付けたりすればいいよ』
これまで静かな場所に住んでいたこともあり、車や人の声などの音が気になる投稿者さん。この場合は雨戸をつけたり、窓を二重サッシにしたりするなどの対策ができそうです。雨戸を使うと家の中が暗くなってしまいますが、二重サッシならば日差しを遮ることもなさそうですね。後付けとなるとコストもかかりますが、騒音対策にオススメだそうです。
カーテンや目隠しフィルムがオススメ！
『外から敷地は丸見え、でも家の中は見えないようにすれば快適に過ごせると思うよ。レースのカーテンが1枚あれば十分かなと』
『うちがまさに人の目が気になって、数年カーテン（レース）で少し遮っていたけれど、それでもかなりの日差しが入っていた。日差しに関して不満はなかったけれど、夕方になったら慌ててシャッターをしないと、中が見え始めてストレス。それで目隠しフィルムを貼ったら、カーテンを開けて過ごせるようになって快適！』
目の前が歩道ということで、他の人に家の中を見られてしまうことに抵抗があるのでしょう。レースカーテンをすることで、家の中が見えなくなるとのこと。カーテンをすると日差しが入らなくなりそうですが、レースは薄いために部屋が暗くなりにくいそう。ただ、夕方になって照明をつけると、レース越しに家の中が見えてしまうこともあるようです。そこであるママは、目隠しフィルムを使っています。これならばカーテンをする必要もなく、日差しも入ってくるので快適だそう。目隠しフィルムはホームセンターなどでも販売されていますから、チェックしてみるとよさそうですね。
日当たりが悪い家だと……
『2人とも働いているなら、昼は留守なので日当たりはほぼ関係ないのかもしれない。でも一番怖いのは湿気なんだよね。暗い家はジメジメしがち、カビる、気も滅入る』
『日当たりは大事だよ。一人暮らしのときに、日当たりの悪いところに住んだけれど、クローゼットがカビだらけになって大変だった』
日当たりが悪い家の場合、湿気がこもりやすくなる場合もあります。そうするとカビが発生しやすくなり、例えばクローゼットや押入れ、倉庫などがカビてしまう恐れもあります。また日が当たらないと、家の中が薄暗くなりますから、家庭の雰囲気まで暗くなる場合もあるようですね。
『日当たり悪いと冬は寒いし薄暗くて、日中もリビングの光熱費がかかる』
さらに光熱費の問題も出てきます。日当たりがいい家は日差しの暖かさが残るため、冬でも暖房をつけるタイミングが遅くなるのでしょう。逆に日が当たらないと家の中が冷えてしまいますから、暖房を早めにつけることに。エアコンやヒーターなどを使う時間が長くなるので、その分光熱費がかかってしまうようです。そう考えると、日当たりはとても重要なポイントになることがわかります。
一方で、日当たりがいいと夏は暑さが厳しいかもしれません。季節に応じて日差し対策が必要になってきそうです。
人通りがあると防犯面でも安心！
『空き巣や不審者などの防犯面から見たら、歩道や道路が近い方が安心。防犯対策は大事』
『前の通りに車や人通りがある方が、空き巣の標的になりにくく防犯上も好ましいと思う。中高生以降、子どもの帰宅時間が遅くなっても安心』
家の前が歩道や車が通る道路になっていると、音や人の目が気になるでしょう。でも、それはある意味、監視役になってくれる場合もあるのではないでしょうか。他の人に目撃される可能性があるので、不審者や空き巣に狙われにくいかもしれません。また子どもが帰宅する際も、人通りがあれば安心できそうです。
家を購入する際には防犯や子どもの安全も重要でしょう。投稿者さんの選択は他のママたちも納得できるものといえそうですね。