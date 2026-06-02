ロックバンド「GLAY」のTERU（54）が2日、自身のXを更新。地元の北海道函館市寅沢町などで計画されている風力発電施設の建設をめぐり、市民団体が反対署名約3万筆を函館市と渡島総合振興局に提出したことを受け「僕も署名した」と報告し、地元への思いを語った。

市民団体は水源や生態系の保護などを理由に計画の中止を求め署名を提出。TERUは「大泉市長の、寅沢風力発電の開発は問題が多すぎると言う発言が、背中を押してくれた結果、大勢の方が署名に参加してくれました。もちろん僕も署名をさせていただきました」と署名したことを報告した。

「あの綺麗な自然を守りたいです」と思いをつづり「GLAYが落ち着いたら函館市民に戻ろうと考えているので、今後も函館に関わっていけたらと思ってます」と記した。

この投稿には「GLAYが落ち着くことはあるのでしょうかね…函館でお待ちしてます」「何を優先すべきか今の大人が努力しないといけないと私は思います」「TERUさん流石です 貴方とGLAYのファンでいて良かった」「函館の自然を守るTERUさん、素晴らしい活動ですね」「日本の良い所（風景や伝統）を産業で失うのは悲しいですよ。守れるところは守って行きたいですね。これからもGLAY応援してます！」と、さまざまなコメントが寄せられた。