【りくりゅう】三浦璃来、木原龍一を見つめるショットに反響「りくちゃんのこの表情がめちゃ可愛い」「2人を見るだけで幸せ」

【りくりゅう】三浦璃来、木原龍一を見つめるショットに反響「りくちゃんのこの表情がめちゃ可愛い」「2人を見るだけで幸せ」