【りくりゅう】三浦璃来、木原龍一を見つめるショットに反響「りくちゃんのこの表情がめちゃ可愛い」「2人を見るだけで幸せ」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、木原龍一（33）とともに“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。お互いに白いTシャツを着用した爽やかな姿に反響が寄せられている。
【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一を見つめる三浦璃来
三浦は雑誌『家庭画報』での『ブルガリ』の撮影があったことを報告。「この写真は休憩中の一コマです」として、白いTシャツを着た2人の写真を公開した。
三浦は木原を見つめるように写真に収まっており、コメント欄には「りくちゃんのこの表情がめちゃ可愛い」「2人を見るだけで幸せ」などの反響が寄せられている。
【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一を見つめる三浦璃来
三浦は雑誌『家庭画報』での『ブルガリ』の撮影があったことを報告。「この写真は休憩中の一コマです」として、白いTシャツを着た2人の写真を公開した。
三浦は木原を見つめるように写真に収まっており、コメント欄には「りくちゃんのこの表情がめちゃ可愛い」「2人を見るだけで幸せ」などの反響が寄せられている。