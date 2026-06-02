米株価指数先物 下げ拡大、ダウ200ドル超安 トランプに不信感 米株価指数先物 下げ拡大、ダウ200ドル超安 トランプに不信感

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米株価指数先物 下げ拡大、ダウ200ドル超安 トランプに不信感



東京時間09:35現在

ダウ平均先物JUN 26月限 50922.00（-212.00 -0.41%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7583.75（-29.50 -0.39%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30380.50（-185.75 -0.61%）



トランプ米大統領は態度を二転三転しており市場の不信感は募るばかりだ。トランプ氏は「交渉決裂しても構わない、駆け引きは退屈だ」と発言したかと思えば、「交渉は順調で来週中にも合意を結ぶ可能性がある」とコメントしている。

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