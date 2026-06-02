2日10時現在の日経平均株価は前日比879.08円（-1.31％）安の6万6055.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は201、値下がりは1332、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は79.45円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が78.44円、ファナック <6954>が72.24円、アドテスト <6857>が59.13円、イビデン <4062>が54.64円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を36.20円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が19.44円、キッコマン <2801>が9.39円、リクルート <6098>が8.55円、村田製 <6981>が8.05円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、ガラス・土石が並んでいる。



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