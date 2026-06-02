中国では児童の健康水準が引き続き向上―国家衛生健康委員会

中国国家衛生健康委員会は6月1日の記者会見で、中国の児童の健康レベルに関する状況を説明しました。2021年から25年を対象とする「第14次五カ年計画」の期間中、中国では児童の健康に関する施策が長足の進歩を遂げたとのことです。

中国では2025年末までに、二級および三級の公立総合病院4845カ所と、基層医療衛生機関（基本的な診療所）4万カ所で小児科サービスの提供が可能になり、児童の医療アクセスがさらに向上しました。神経管閉鎖障害、ダウン症候群などの深刻な先天性異常は有効に抑制され、母子感染疾病は著しく減少しました。児童の適切な年齢における定期予防接種率は90％以上で安定し、小児白血病、固形腫瘍などの重大疾病の診療レベルは向上し続け、広範な児童の健康レベルが強力に保障されることになりました。

国は2026年から30年までの「第15次五カ年計画」期間中、健康優先の発展戦略を堅持し、健康中心の姿勢をさらに際立たせます。「安全に出産、しっかり育て、健康に成長」を基本方針として、出生から思春期に至るまでの全過程にわたる健康サービスの強化を推進します。（提供/CGTN Japanese）