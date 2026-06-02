6月2日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

台風6号の動きと熊本県への影響

台風6号が熊本県に最も接近するのは、今日の夕方から夜のはじめ頃にかけてとなりそうです。特に午後になると雨や風が強まってくる見込みで、夜にかけて注意が必要です。午前9時現在、熊本県の南部が強風域に入ってきました。風の強さは、陸上で最大風速は18メートル、最大瞬間風速は30メートルの予想です。

今日の天気

今日日中は各地本降りの雨となりそうです。昼前から夕方にかけ激しい雨が降るおそれがあります。雷にも注意してください。明日明け方までに降る雨の量は、多いところで球磨地方で180ミリ、阿蘇地方と熊本地方で120ミリ、天草・芦北地方で40ミリの予想です。特に宮崎県との県境付近で激しい雨が続き、大雨となるおそれがあります。

今日の最高気温は熊本市で28℃の予想です。真夏日の予想はなく、各地それほど気温は上がらない見込みですが、湿度が高いです。

明日以降の天気

明日は天気が回復して晴れ間が戻ってきそうです。ただ木曜日は再び雨が降る見込みで、金曜日も雨が残りそうです。

明子のささやき 梅雨入りはいつ？

九州南部は昨日梅雨入りが発表されました。熊本県は九州北部地方に入りますが、週間予報を見ても晴れる日が少なくなってきていますので、梅雨入りという可能性はありそうです。

大雨の警報などの発表が変わりました。「レベル3」の時点で高齢者や避難に時間がかかる方は避難を考えてください。「レベル4」の時には危険な場所から逃げてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。