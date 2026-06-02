スーフー氏がインスタグラムを公開

ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打で勝利に貢献した。球団公式フォトグラファー、ジョン・スーフー氏は一夜明けた1日（同2日）に自身のインスタグラムを更新。試合中に激写した“急接近ショット”を公開した。

昼空のロサンゼルスの空と、偉才の笑顔がマッチしている。スーフー氏が「君こそが、誰もが認める主役のとき」として公開したのは、大谷がカメラに向かって流し目し、ニコリと頬を上げた写真だった。

大谷との仲の良さでも知られるスーフー氏の写真は、毎回ファンの感動を呼んでいる。今回の貴重ショットも「素敵なスマイル」「悪戯っぽく微笑むその横顔から、優しくこぼれ落ちる無垢な光」「ナイスショット」「素晴らしい瞬間が収められている」「イタズラ好きな顔」「見返り美男」「なんてハンサムなの」などと大きな反響を呼び、日米ファンを魅了している。

大谷はこの試合で2安打を放ち、4試合連続安打とした。連続出塁は16試合まで継続。6月最初の試合は敵地でのダイヤモンドバックス戦に、「1番・指名打者」で先発出場する。（Full-Count編集部）