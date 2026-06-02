「クスクス」父のお葬式で笑う姉。「外でお寿司食べてくるわ」あり得ない！ でも、手に持っていたのは

父のお葬式で姉が見せたありえない態度。思わず咎めた知人に、姉が放った言葉とは？ 知人から聞いたお話を紹介します。

可愛がってくれた父

私は50代の主婦です。

先日、病気で入院していた父が旅立ちました。

父は2人姉妹の姉と私をとても可愛がってくれました。

ただ、姉が結婚した相手は親戚付き合いが嫌いな人。

結婚当初こそはよく実家に帰ってきた姉でしたが、次第に義兄の考えに同調し始め、親戚付き合いを嫌がるように。

帰って来なくなった姉でしたが、父は

「元気ならそれでいい」

と、静かに笑うだけでした。

お葬式での姉の態度

父の葬式のため、十数年ぶりに実家にやって来た姉。



臨終の場に来なかった姉に、私は複雑な思いを抱いていました。

そんな姉の式での振る舞いは、私には理解しにくいものでした。



すすり泣きが響く式場で、笑い声をあげる姉。



見ると姉と義兄は、クスクスしながら雑談をしています。

他にも、式中に頻繁に電話をかけに行ったり、式後の会食を突然キャンセルしたり。

「何で？ さっきは行くって言ったじゃない」

我慢の限界を迎えた私が言うと、姉は「だって、メニュー見たら辛気臭いんだもの。外でお寿司でも食べてくるわ」

と、薄ら笑いを浮かべながら答えました。

そんな姉の言葉と態度に、私の中で何かがぷっつりと切れてしまったのです。

言い争いの果てに

「お父さんを送り出そうっていう気はないの？ あんなに可愛がってくれた父さんを、姉さんは忘れてしまったの？ めでたいことじゃないのに、よりによって『外へお寿司を食べに行く』とか信じられない！」

そう強い口調で咎めた私。そんな私に姉は、



「一応父親だから葬式に来たけど、やっぱり来なきゃよかった。都会に出たのは、こんな煩わしい親戚付き合いをしたくなかったからよ！」

と言い放つと、義兄を連れてそのまま逃げるように帰って行ったのです。