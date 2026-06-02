「クスクス」父のお葬式で笑う姉。「外でお寿司食べてくるわ」あり得ない！ でも、手に持っていたのは
父のお葬式で姉が見せたありえない態度。思わず咎めた知人に、姉が放った言葉とは？ 知人から聞いたお話を紹介します。
可愛がってくれた父
私は50代の主婦です。
先日、病気で入院していた父が旅立ちました。
父は2人姉妹の姉と私をとても可愛がってくれました。
ただ、姉が結婚した相手は親戚付き合いが嫌いな人。
結婚当初こそはよく実家に帰ってきた姉でしたが、次第に義兄の考えに同調し始め、親戚付き合いを嫌がるように。
帰って来なくなった姉でしたが、父は
「元気ならそれでいい」
と、静かに笑うだけでした。
お葬式での姉の態度
父の葬式のため、十数年ぶりに実家にやって来た姉。
臨終の場に来なかった姉に、私は複雑な思いを抱いていました。
そんな姉の式での振る舞いは、私には理解しにくいものでした。
すすり泣きが響く式場で、笑い声をあげる姉。
見ると姉と義兄は、クスクスしながら雑談をしています。
他にも、式中に頻繁に電話をかけに行ったり、式後の会食を突然キャンセルしたり。
「何で？ さっきは行くって言ったじゃない」
我慢の限界を迎えた私が言うと、姉は「だって、メニュー見たら辛気臭いんだもの。外でお寿司でも食べてくるわ」
と、薄ら笑いを浮かべながら答えました。
そんな姉の言葉と態度に、私の中で何かがぷっつりと切れてしまったのです。
言い争いの果てに
「お父さんを送り出そうっていう気はないの？ あんなに可愛がってくれた父さんを、姉さんは忘れてしまったの？ めでたいことじゃないのに、よりによって『外へお寿司を食べに行く』とか信じられない！」
そう強い口調で咎めた私。そんな私に姉は、
「一応父親だから葬式に来たけど、やっぱり来なきゃよかった。都会に出たのは、こんな煩わしい親戚付き合いをしたくなかったからよ！」
と言い放つと、義兄を連れてそのまま逃げるように帰って行ったのです。