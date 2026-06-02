『コンビニ兄弟』第6話 華に嵐に、おにぎりに
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、2日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第6話のあらすじ
志波三彦（中島健人）の妹・樹恵琉（嵐莉菜）がテンダネスに現れると、謎の美女・神崎華（石川恋）が三彦を訪ねてきた。なぜか二人は険悪な雰囲気。「あなたのせいで兄は好きだった人を失った…」、「あなたがいるなら、また彼に会えるわね」と捨て台詞を残し華は去った。その後、樹恵琉は発熱し倒れてしまう。樹恵琉は家を黙って出てきたようだ。数日後、再び現われた華は、なぜか不在の店長の代役に廣瀬（鈴木福）を連れ出す…。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
志波三彦（中島健人）の妹・樹恵琉（嵐莉菜）がテンダネスに現れると、謎の美女・神崎華（石川恋）が三彦を訪ねてきた。なぜか二人は険悪な雰囲気。「あなたのせいで兄は好きだった人を失った…」、「あなたがいるなら、また彼に会えるわね」と捨て台詞を残し華は去った。その後、樹恵琉は発熱し倒れてしまう。樹恵琉は家を黙って出てきたようだ。数日後、再び現われた華は、なぜか不在の店長の代役に廣瀬（鈴木福）を連れ出す…。