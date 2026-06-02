パルテノ『マンゴー＆パイン』が期間限定で登場、果実の爽やかさ感じるソース入り
森永乳業が展開する『ギリシャヨーグルト パルテノ』から、『ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入』が、本日より全国で期間限定発売される。
【画像】もう買い間違えない！ 1000mlパックでわかる牛乳と乳飲料の見分け方
同商品は、『パルテノ』ならではの濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、濃厚な甘さのマンゴーと爽やかな風味のパインを合わせたソースを敷いた1品で、夏らしいフルーツの味わいが楽しめる。
『ギリシャヨーグルト パルテノ』は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲したギリシャヨーグルト。丁寧に水切りすることでヨーグルト成分を3倍濃縮しており、濃密でなめらかな食感と、濃厚でクリーミーなおいしさが味わえる。また、1個でプロテイン10gを含むため、食事の1品としてもデザートがわりにも取り入れやすい。
本商品は108g入りで、価格は195円（税別）。本日より全国の量販店、コンビニエンスストア、一般小売店で販売される。
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『ギリシャヨーグルト パルテノ』は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲したギリシャヨーグルト。丁寧に水切りすることでヨーグルト成分を3倍濃縮しており、濃密でなめらかな食感と、濃厚でクリーミーなおいしさが味わえる。また、1個でプロテイン10gを含むため、食事の1品としてもデザートがわりにも取り入れやすい。
本商品は108g入りで、価格は195円（税別）。本日より全国の量販店、コンビニエンスストア、一般小売店で販売される。