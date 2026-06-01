とちぎテレビ

現在、沖縄本島付近にある台風６号は３日の午後には栃木県に最接近する見込みとなっています。

宇都宮地方気象台は警報級の大雨になるおそれがあるとして十分注意するよう呼びかけています。

台風６号は、１日午後４時には沖縄県の南の海上にあって北へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなっています。

こうした状況を受け宇都宮地方気象台は１日、台風６号に関する説明会を開きました。

宇都宮地方気象台によりますと、このあと台風は勢力を保ったまま太平洋側の沿岸を東にすすみ３日の午後には栃木県に最も接近する見込みということです。

台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むことから、大気の状態が不安定となりあす２日の夜から本格的に雨が降りはじめ３日は警報級の大雨、土砂災害のおそれがあります。

２日正午から３日正午までの２４時間に降る雨の量は、栃木県内の多いところで６０ミリの予想です。

宇都宮地方気象台は断続的に雷を伴った激しい雨が降るところもあるとして土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。