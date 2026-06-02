銀だこ酒場、たこ焼＆アルコール1杯が“ほぼ半額”940円→480円【3日間限定の創業記念祭開催】
「銀だこハイボール酒場」や「銀だこ酒場」が、創業17周年を記念した『銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭』を9日から11日までの3日間限定で開催する。人気のたこ焼とアルコールを組み合わせた特別セットを、通常価格から“ほぼ半額”となる528円で提供する。
【写真】組み合わせ一例！通常合計970円（税込1034円）→480円（税込528円）
対象となるのは、全国の銀だこハイボール酒場、銀だこ酒場、銀だこハイボール横丁などの酒場業態店舗（一部店舗を除く）。通常の築地銀だこ店舗では実施しない。
記念祭では、人気No.1の「ぜったいうまい!!たこ焼（ソース・4個入り）」と、「生ビール」「角ハイボール」「こだわり酒場のレモンサワー」の3種類から選べるアルコール1杯を組み合わせた『創業記念セット』を480円（税込528円）で販売する。
通常価格は、たこ焼と生ビールの組み合わせで合計1034円（税込）となるため、ほぼ半額で楽しめる計算だ。たこ焼は追加55円（税込）で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への変更も可能。なお、提供は1人1セットまでとなる。
焼きたてのたこ焼と冷えたアルコールの組み合わせは、“ちょい飲み”や仲間との乾杯需要を意識した内容となっており、銀だこ酒場業態ならではの魅力を打ち出す。
さらに6月1日から30日までの期間は、PayPayクーポン施策も展開。PayPayアプリで事前にクーポンを取得し、対象店舗で1000円以上をPayPay決済すると、会計金額の最大5％分のPayPayポイントが付与される。付与上限は1回および期間合計で500ポイント。こちらも通常の築地銀だこ店舗は対象外となる。
【写真】組み合わせ一例！通常合計970円（税込1034円）→480円（税込528円）
対象となるのは、全国の銀だこハイボール酒場、銀だこ酒場、銀だこハイボール横丁などの酒場業態店舗（一部店舗を除く）。通常の築地銀だこ店舗では実施しない。
通常価格は、たこ焼と生ビールの組み合わせで合計1034円（税込）となるため、ほぼ半額で楽しめる計算だ。たこ焼は追加55円（税込）で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への変更も可能。なお、提供は1人1セットまでとなる。
焼きたてのたこ焼と冷えたアルコールの組み合わせは、“ちょい飲み”や仲間との乾杯需要を意識した内容となっており、銀だこ酒場業態ならではの魅力を打ち出す。
さらに6月1日から30日までの期間は、PayPayクーポン施策も展開。PayPayアプリで事前にクーポンを取得し、対象店舗で1000円以上をPayPay決済すると、会計金額の最大5％分のPayPayポイントが付与される。付与上限は1回および期間合計で500ポイント。こちらも通常の築地銀だこ店舗は対象外となる。