歌手で女優の伊藤蘭（71）が1日、インスタグラムを更新。5月30、31の両日、東京ドリームパークSGC HALL ARIAKEで行ったコンサートについて報告した。

現在、ソロデュー7周年を記念した全国6都市9公演のコンサートツアー「Dance on！Love on！」を開催中。「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と報告。「毎回のことですが、客席から伝わる皆さんのエネルギーに感動」とし、「心が動いて、身体が動いて…。だから私はステージに立てるのだと改めて思いました。いつもありがとうございます！！」と感謝を示した。⁡

「バンドもカッコよくDANCE ON LOVE ONして最高でした」と続け、東京公演2日間のみにゲスト出演した、女優で一人娘の趣里（35）に「趣里もありがとうー」と感謝をつづり、「今週末はラスト公演の福岡…頑張ります」と意気込んだ。

この投稿には「母娘共演ありで、ランちゃんの美声もますます、パワーアップし素晴らしい一夜でした」「燃えました！ 笑いました！ そして感動いたしました！」「最後お二人で歌った姿に感動しました」などのコメントが寄せられている。