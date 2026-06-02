佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気、そして台風6号の情報をお伝えします。



「台風6号」

台風6号の中心は奄美市の西南西にあり、暴風域を伴って北上しています。九州では鹿児島や宮崎などの太平洋側の地域を中心に大きな影響があります。福岡や佐賀は暴風域には入らない予想ですが、風速15メートル以上の強風域に入る見通しです。



「雨と風の予想」

台風の中心付近の活発な雨雲が次第に北上します。福岡、佐賀には台風本体の雨雲はかかりませんが、北寄りの風が強く吹きます。特に午後は強まりますので、午前のうちに飛ばされやすいものは屋内に入れておくようにしましょう。



「天気の予想」

6月2日は雨が降ったりやんだりの一日でしょう。必ず雨具を持ってお出かけください。一時的に雨脚が強まることもあります。気温は朝から一日を通してあまり変わらないでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日より低いところが多く、宗像市では6℃も下がり26℃、福岡市では2℃下がり28℃の予想です。



「なのか間予報」

水曜日には九州への台風の影響は落ち着きますが、西日本や東日本の太平洋側の地域では荒れた天気になり、飛行機や新幹線など交通機関へ大きな影響がありそうです。今週後半はまだ予想が不安定で、この先変わる可能性がありますので予定のある方はこまめに確認するのがよいでしょう。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月2日午前5時50分ごろ放送