「M!LK」で演技がうまいと思うメンバーランキング！ 「佐野勇斗」がダントツの1位、では2位は？
All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。
5人組ダンスボーカルグループのM!LKは、各メンバーがドラマや映画に出演し俳優として活躍中です。
それでは、「M!LKで演技がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は山中柔太朗さんでした。山中さんは、グループの担当カラーが「クリスタルホワイト」で、ファッションセンスが高いメンバーとして知られています。
そんな山中さんは、俳優としてこれまで数多くの作品に出演してきました。ドラマでは『飴色パラドックス』（MBS）、『悪いのはあなたです』（読売テレビ／日本テレビ系）、『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）で主演を担当。映画は『君がトクベツ』、『純愛上等!』などに出演しています。
回答者からは、「ドラマに出ている時の演技がとても自然で見やすいと思った」（40代女性／東京都）、「淡々とした演技が上手だから」（20代女性／栃木県）、「黒崎さんを見た時のクールな表情などが良かった」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は佐野勇斗さんでした。メンバーカラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野さんは、若手俳優として大きな注目を集めているメンバーです。
これまで、ドラマでは『真犯人フラグ』（日本テレビ系）や『トリリオンゲーム』（TBS系）、NHK連続テレビ小説『おむすび』などに主要キャストとして出演。『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では桜田ひよりさんとのダブル主演を務め、演技力の高さが評価されました。2026年7月にはドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）に出演予定で、どんな演技を見せてくれるのか注目です。
回答者からは、「カメレオン俳優になれると思えるくらい役になりきれる」（40代女性／兵庫県）、「陽キャから陰キャまで演じきっているから」（30代女性／東京都）、「朝ドラの演技がすばらしかったので」（40代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
5人組ダンスボーカルグループのM!LKは、各メンバーがドラマや映画に出演し俳優として活躍中です。
それでは、「M!LKで演技がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：山中柔太朗／19票
2位は山中柔太朗さんでした。山中さんは、グループの担当カラーが「クリスタルホワイト」で、ファッションセンスが高いメンバーとして知られています。
回答者からは、「ドラマに出ている時の演技がとても自然で見やすいと思った」（40代女性／東京都）、「淡々とした演技が上手だから」（20代女性／栃木県）、「黒崎さんを見た時のクールな表情などが良かった」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：佐野勇斗／250票
1位は佐野勇斗さんでした。メンバーカラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野さんは、若手俳優として大きな注目を集めているメンバーです。
これまで、ドラマでは『真犯人フラグ』（日本テレビ系）や『トリリオンゲーム』（TBS系）、NHK連続テレビ小説『おむすび』などに主要キャストとして出演。『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では桜田ひよりさんとのダブル主演を務め、演技力の高さが評価されました。2026年7月にはドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）に出演予定で、どんな演技を見せてくれるのか注目です。
回答者からは、「カメレオン俳優になれると思えるくらい役になりきれる」（40代女性／兵庫県）、「陽キャから陰キャまで演じきっているから」（30代女性／東京都）、「朝ドラの演技がすばらしかったので」（40代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)