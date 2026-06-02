特産品が楽しめると思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「遠野風の丘」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑のまぶしく心地よい風を感じながらのドライブが楽しい季節ですね。道中のリフレッシュはもちろん、その土地ならではの絶品グルメや貴重な特産品をじっくり堪能できる、満足度の高いお出かけ先をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「民話の里・遠野ならではの山の幸や、名物の『ジンギスカン』関連の商品が充実しているためです」（50代男性／神奈川県）、「遠野は地域色が強いイメージがあり、地元の農産物や加工品など、その土地らしい特産品を楽しめそうだからです。観光地としての印象もあるので、一般的なお土産よりも遠野ならではの味や商品に出会えそうだと思います。地域の個性が感じられる道の駅として魅力があります」（20代女性／東京都）、「岩手の郷土食や特産品がバランスよく揃っている人気の道の駅」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは、「三陸で水揚げされた新鮮な海産物やワカメ・ホタテなどの特産品に加え、加工食品や地元銘菓まで豊富に揃い、三陸ならではのお土産が充実しているため」（30代男性／埼玉県）、「三陸産のホタテ、ワカメ、アワビ、ウニなど、海の幸を中心とした特産品が豊富だから」（50代男性／東京都）、「新鮮な地元の海産物を使用した贅沢などんぶりをいただけるからです」（40代女性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：遠野風の丘（遠野市）／39票民話のふるさととして知られる遠野市に佇む、大きな風車が目印の道の駅です。四方を美しい山々に囲まれた地理的環境にあり、展望デッキからは素晴らしい田園風景が一望できます。特産の新鮮な暮坪かぶや、旬の山菜・きのこ、地元の銘菓や名物バケツジンギスカンに関する商品など、遠野ならではの個性的な名物が集結しています。
回答者からは、「民話の里・遠野ならではの山の幸や、名物の『ジンギスカン』関連の商品が充実しているためです」（50代男性／神奈川県）、「遠野は地域色が強いイメージがあり、地元の農産物や加工品など、その土地らしい特産品を楽しめそうだからです。観光地としての印象もあるので、一般的なお土産よりも遠野ならではの味や商品に出会えそうだと思います。地域の個性が感じられる道の駅として魅力があります」（20代女性／東京都）、「岩手の郷土食や特産品がバランスよく揃っている人気の道の駅」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：さんりく（大船渡市）／44票見事1位に輝いたのは、大船渡市にある「さんりく」です。三陸海岸の豊かな海の恵みを中心に、新鮮な魚介類や地域特有の水産加工品、さらには地元の旬の味覚が充実している場所として、圧倒的な存在感を示しています。岩手県ならではの魅力あふれる特産品を存分に堪能できるラインアップが、多くの人々から高い評価を得る大きな要因となりました。
回答者からは、「三陸で水揚げされた新鮮な海産物やワカメ・ホタテなどの特産品に加え、加工食品や地元銘菓まで豊富に揃い、三陸ならではのお土産が充実しているため」（30代男性／埼玉県）、「三陸産のホタテ、ワカメ、アワビ、ウニなど、海の幸を中心とした特産品が豊富だから」（50代男性／東京都）、「新鮮な地元の海産物を使用した贅沢などんぶりをいただけるからです」（40代女性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)