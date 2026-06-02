台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。九州南部に接近し、3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。台風の接近は、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。

お笑いコンビ「アンジャッシュ」の冠番組「白黒アンジャッシュ」（火曜後10・00）は、3日に予定していた観覧収録の中止を発表。「お客様の安全を考慮いたしました結果、中止とさせて頂きます。ご応募いただいた方にはご迷惑をお掛けいたしますこと、また直前のご案内となりましたことお詫び申し上げます」と呼びかけた。

演歌歌手・市川由紀乃は3日午後2時からユアエルム成田でイベントを開催予定だったが、「お客様の安全を最優先に考え、延期とさせていただくこととなりました」と発表。

また、多くのアイドルが出演を予定していた「JAPAN IDOL SUPER LIVE」は、3日に東京・品川で予定されていたライブの開催を延期すると発表した。「安全を最優先とした苦渋の決断となりますことをご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。

アイドルグループ「つばきファクトリー」は3日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で開催予定だった14枚目シングルの発売記念イベントを「考慮の上」中止にすると発表した。

3日に鳥取・米子で「20thライヴサーキット“水”」の開催を予定しているポルノグラフィティは、2日の午後6時頃までに開催可否をお知らせすると報告。

またDREAMS COME TRUEは2日、3日に横浜アリーナで公演を予定。「現時点では、両日公演とも予定通り開催する方向で準備を進めておりますが、今後の台風の進路や勢力、交通機関の運行状況などにより、公演開催に影響が生じる可能性がございます」とした。

歌手・浜崎あゆみは2日、3日に東京・立川で公演予定。きょう2日の公演は実施するとし、3日については「協議中」とした。3日・4日に神奈川・横浜でツアーを予定している手越祐也も「現時点では予定通り開催する方向」とした。

台風6号について気象庁は、危険な場所から全員の避難を呼びかける「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとし、警戒を求めている。