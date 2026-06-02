ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>が４日続伸している。この日、中国・浙江省杭州市に、ＡＩエージェントの開発と自社事業・プロダクトへの応用を推進する中核拠点「ＡｎｙＡＩ Ｌａｂ」を設立すると発表しており好材料視されている。



同拠点は、アジア１５カ国・地域で展開する事業を通じて蓄積されるデータと、杭州のＡＩ開発環境を掛け合わせることで、同社が推進する「ＡＩ Ｎａｔｉｖｅ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を更に加速させるために設立する。また、同社が展開するデータ＆ＡＩ活用プラットフォーム「ＡｎｙＡＩ」を通じて各プロダクトへ順次実装し、ＡＩ機能及びＡＩプロダクト群の開発高度化を推進する。



出所：MINKABU PRESS