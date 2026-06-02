伊藤園<2593.T>は５日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５０００億円（前期比０．４％増）、営業利益予想は２００億円（同７．８％減）、最終利益予想は１１４億３０００万円（同３．３倍）としており、営業減益を嫌気した売りが出ている。今期は緑茶原料や資材などの高騰の影響を大きく受ける。なお、年間配当予想は中間・期末各２６円の合計５２円（前期は４８円）とした。



２６年４月期は売上高が４９７８億７７００万円（前の期比５．３％増）、営業利益が２１６億８４００万円（同５．６％減）、最終利益は３４億６６００万円（同７５．５％減）だった。自動販売機事業について販売数量の減少に伴う収益性の低下から減損損失を計上しており、大幅な最終減益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS