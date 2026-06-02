山大はＳ高カイ気配、ナイスのＴＯＢ価格６０１円にサヤ寄せ◇

山大<7426.T>はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６００円でカイ気配となっている。ナイス<8089.T>は１日の取引終了後、山大に対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格の１株６０１円にサヤ寄せする動きを見せている。



買付予定数の下限は４０万２６００株（所有割合３６．２４％）で、上限は設定しない。買付期間は６月２日から７月１３日まで。山大は賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。ナイスは自社グループの広範な販売・物流ネットワークに、山大が強みを有する高い原木調達力や製材加工機能などを統合することで、調達から加工・物流、販売までの一体的な供給体制を確立し、持続的な収益基盤の強化を図る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS