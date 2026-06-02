2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.4％増の874億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.4％増の613億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＮＥＸＴ 情通サ他 <1626> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> など31銘柄が新高値。ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など34銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が3.96％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.71％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.60％高と大幅な上昇。



一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は6.11％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は6.05％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は5.25％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> は3.55％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.29％安と大幅に下落している。



日経平均株価が258円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金395億3600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金341億7600万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が48億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が42億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が36億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が26億3400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が24億3000万円の売買代金となっている。



株探ニュース