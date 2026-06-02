◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。3年半ぶりの日本代表復帰となった吉田麻也選手は、チームメートや相手のアイスランド選手も花道をつくり、送り出されました。

この試合限定で追加招集となった吉田選手は、スタメン出場となり、2022年12月カタールワールドカップのクロアチア戦以来となる代表戦のピッチへ。国歌斉唱では感極まったように目を赤くし、涙を浮かべる様子がありました。

吉田選手は、前半12分を超えたところで交代。長年日本代表を引っ張ってきた37歳が代表一区切りとして仲間にねぎらわれ、さらにアイスランド選手たちも花道をつくり、送り出しました。

アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督は、「非常にすばらしいキャリアを持った選手ということで、これでお祝いをするという理解だった。吉田選手のキャリアについては非常にリスペクトしている」と言及。

また、この日のプレーに、「非常にいいプレーをしていたので、なんで10分でピッチを去ってしまうのか不思議だった。謙虚な選手で、そして偉大な選手で、セレモニーをやると説明を受けていたので、自分たちも参加することができてとてもうれしい」と最大限のリスペクトを込めました。