こんなモノまで買えるんだ（驚）【ダイソー】あると便利な「日用品」

【ダイソー】では「こんなものまで！？」と驚くような「日用品」も買えるんです。今回注目したのは、日常で使えて、いざという時にも頼りになるライト。機能面も優秀で、便利に使えそうなのでご紹介します。

安定感のあるデスク用ライト

少し大きめの土台で、置いた時に安定感がありそうな「デスクライト」。細かな作業で手元を明るくしたい時にぴったりです。ライト部分は取り外し可能になっており、緊急時には足元を照らす懐中電灯としても使える便利仕様。明るさは2段階で調節できます。乾電池か、USBにつないで使用できます。

スマホを置いて作業を快適に！

ライト以外にも隠れた機能がある「デスクライト」。@nanaironotobira2さんによれば「スタンドの土台にはスマホも置ける」とのこと。特に手芸などで動画も手本も見ながら作りたい時、これがあれば快適になりそうです。価格は\550（税込）と少し高めですが、コスパの良さを実感できるはず。

常備しておきたいハンディタイプ

ハンディタイプの「充電式LEDライト」。使うために充電する手間はありますが、@nanaironotobira2さんによると「充電時と点灯時はバッテリーの残量が表示されます」という便利仕様です。価格は\550（税込）。サイズは4cm × 4cm × 15.1cmと比較的コンパクトで、バッグの中にも入れやすそうです。

ズーム機能で使い分けもできる

「充電式LEDライト」は、ズームインとズームアウトができるようになっています。遠くまで照らせるライトは、いざというときの心強い味方に。足元の安全はもちろん、進行方向の様子を早めに確認できそうです。1個あると安心かも。

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writer：S.Hoshino