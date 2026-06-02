フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織さん（２６）が２日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。

坂本は同番組が全国ネットとなる午前６時５４分から登場。総合司会の水卜麻美アナウンサーは「ここからはゲストをお迎えします。日本テレビが地球のことを考えるＳＤＧ’ｓな１週間、Ｇｏｏｄ Ｆｏｒ ｔｈｅ Ｐｌａｎｅｔウィークからアンバサダーの坂本花織さんにお越しいただきました」と紹介。そして「いやあ、岡部さん、会えてうれしいですね〜！」と火曜パーソナリティーを務めるお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大に大興奮で話しかけた後「本当に本当にお疲れさまでした」と現役を引退した坂本さんに深々と頭を下げた。

また「それ（引退）以来、テレビで大活躍しているのをたくさん拝見しているのですが、休めてますか？」と質問。坂本さんは「ありがたいことに結構バタバタさせてもらっていて」とビッグ・スマイルで答えていた。

坂本さんは５月１３日の引退会見で「大学時代に出会った」同い年の一般男性と結婚したことを発表した。