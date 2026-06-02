【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#90

【前回を読む】今春の関東大会は「戦い方」が難しい 夏以降の新チームにも薄っすらと危機感を抱いています

今回は春季関東大会の準々決勝、中盤まで6点をリードしながら逆転を許した山梨学院戦を振り返ります。

先発して7回途中7失点のエース門倉昂大ですが、責めることはできません。今春センバツ以降は調子が上がっておらず、もともとこの試合に登板させないつもりでした。ところが、試合当日の朝のこと。

「おまえ、ZOZOマリンスタジアムでは前にも投げていたよな？」

何げなくそう話を振ると、門倉は、

「いいえ、まだです」

と、返してきた。夏の県大会準決勝以降は、同球場で行われます。仮にそこまで勝ち進むことができたとして、大きな重圧がかかる試合で、ぶっつけ本番という状況はまずい。そこで急きょ、先発を決めたのです。

なにしろ球場ごとにマウンドはまったく違います。特にガチガチに固められた「プロ仕様」だと、踏み出した前足がうまく刺さらず、バランスを取りにくい。不安定な状態で投げることになり、上半身もブレやすくなります。無理に修正しようとすれば、余計な力も入る。回を重ねるごとに、その影響はじわじわと重くのしかかります。フィールディングの感触やマウンドから見える景色、球場独特の雰囲気など、実際に体験しなければ分からない難しさもあるでしょう。初めて味わうのと、2回目、3回目とでは、感覚がまったく違うはずです。この試合でエースに経験を積ませることができただけでも、春季関東大会に出場した価値があったと思います。

門倉に限界がきたのは8-2で迎えた七回。先頭打者への内野安打を皮切りに2点を失い、なお無死満塁で降板。後続の投手たちも踏ん張り切れず、逆転を許し、この回だけで計8失点でした。

継投についていろいろと思う方がいるかもしれません。ただ、悔しさもありますが、勝つこと以外の狙いがありました。夏へ向けた投手陣の見極めをするなら、この状況をおいてほかにない、と。

例えば、門倉からマウンドを引き継いだ投手は、最初の打者に死球を与えたところでお役御免。先発の適性はあると見ていましたが、確認したかったのはリリーフならどうか。結果として、現時点では厳しいことがわかったため、次の投手を起用--。そうして七、八、九回の緊張した場面で、1年生左腕を含む5人の投手を試せたのは、大きな収穫となりました。

得たものと言えば、もうひとつ。3点を追う最終回、代打で2ランを放ったのは、試しにベンチ入りさせた1年生でした。初打席で結果を出したことは手放しで褒めたい。夏のレギュラー争いに加わってくるかもしれません。

この敗戦で得た材料を、次につなげてみせます。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）