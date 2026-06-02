春先からクマの出没が急増していることを受け、外遊びができない子どものために公共施設を無料で開放したり、爆竹で学校周辺のクマを追い払ったりと、秋田県内の自治体が早くも被害防止対策に乗り出している。

「クマの心配をせず、子どもが自由に体を動かせる場所があるのは助かる。無料で広い空間を使えるのもありがたいです」

先月３１日の午後、仙北市田沢湖神代にある神代市民体育館に、小学５年の長女（１１）と訪れた３０歳代の会社員女性は、ほっとした表情で話す。長女が最近始めたソフトテニスの練習を兼ねて、親子２人で遊びに来たという。

同市では、４月にクマの出没が相次いだことから、５月から市内の体育館や市民会館のロビーなどを週末、無料で開放している。小学生以下の子どもが対象で、事前の申し込みは不要だ。

昨秋に大量出没した際も、屋内施設の無料開放を実施していた。今年は前倒しで開放することにしたといい、市の担当者は「この出没の多さでは、クマが冬眠する季節まで対策を続けなければならないかもしれない」と話す。

近隣の大仙市や美郷町も５月から、週末に屋内施設を無料で利用できるようにしている。いずれも春先にクマの出没が相次いだためで、出没が増える秋を待たずに無料開放を始めた。

美郷町ではさらに、町内の全児童に登下校時に使えるクマ鈴を配ったほか、スポーツ少年団や部活動など屋外で活動する子どもたちのために、クラブや学校にクマよけのブザーを貸し出している。ボタンを押すと、爆竹や犬のほえ声が大音量で響く仕組みだ。

美郷町総務課の武田浩之課長は「昨年は外での練習そのものができなかった子どもたちもいる。少しでも安全に活動できるよう対策を進めたい」としている。

目撃あった地域の学校に重点

クマが学校や通学路に近寄るのを防ごうと、県教育委員会は１日、警備会社に委託し、学校周辺での巡回や爆竹による追い払いを始めた。

県教委保健体育課によると、クマの目撃件数が例年より増えており、今後も増加が予想されることから昨年度に続いての実施を決めた。登下校時間の午前６時〜８時、午後３時〜５時に行う。

昨年度は全県が対象だったが、今年度は目撃があった地域の学校を重点的に回ることにし、出没状況によって対象校を決めるという。５日までの対象校は、秋田市や由利本荘市、大館市など１０市の小中学校、高校、特別支援学校の計３１校。

このうち、住宅街やゴルフ場での目撃が相次ぐ秋田市御所野地区にある御所野小の周辺では、委託を受けた「ＡＬＳＯＫ秋田」の社員が午前６時頃から巡回し、学校の正面や校庭の近くで爆竹を鳴らしていた。

期間は７月３日まで。出没状況によって延長することもあるという。同課の担当者は「朝早くから爆竹を鳴らして迷惑をかけるが、子どもたちや住民の安全のためにご理解いただきたい」と話した。